الإثنين 22 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

معهد التخطيط يُناقش التفاعل بين علوم البيانات ورصد الأرض لأنظمة الإنذار المبكر

ندوة معهد التخطيط
ندوة معهد التخطيط القومى

عقد معهد التخطيط القومي، محاضرة متميزة بعنوان "التفاعل بين علوم البيانات ورصد الأرض لأنظمة الإنذار المبكر للعام الأكاديمى٢٠٢٣ – ٢٠٢٤"، ألقاها الدكتور هشام العسكري، أستاذ الاستشعار عن بعد وعلوم نظم الأرض بكلية شميد للعلوم والتكنولوجيا جامعة تشابمان بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأدارت الحلقة أ. د. هالة سلطان أبوعلي الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، ونائب رئيس المعهد لشئون البحوث والدراسات العليا السابق، وبحضور نخبة من الأساتذة والخبراء والباحثين، والمهتمين بهذا الشأن.

أنظمة الإنذار المبكر


وفي هذا السياق، أوضحت أ.د. هالة أبوعلي أن المحاضرة تستهدف إلقاء الضوء على آليات التفاعل بين علوم البيانات ورصد الأرض لأنظمة الإنذار المبكر التي  باتت  تلعب دورًا رئيسيًا في الاستراتيجيات الوطنية والعالمية لمكافحة تحديات تغير المناخ من خلال ما تقدمه من حلول مستدامة للتحديات الإنمائية المعقدة، مشيرة إلى ضرورة تبني وتطوير تلك التكنولوجيات باعتبارها خطوة مهمة  نحو استشراف مستقبل أكثر استدامة.

سيناريوهات المناخ المستقبلية 


ولفتت "أبوعلي"، إلى أن أنظمة الإنذار المبكر تساهم بشكل كبير في تقديم تنبؤات دقيقة وواقعية حول سيناريوهات المناخ المستقبلية والتي من خلالها يتسنى للعلماء وصانعي القرار اتخاذ اجراءات واضحة وفعالة فيما يتعلق باستراتيجيات التخفيف والتكيف، بما يسهم في جعل مجتمعاتنا أكثر استدامة ومرونة وبناء مستقبل عادل للطاقة النظيفة للجميع.

التغير المناخي والتنمية


وفي سياق متصل، أشار الدكتور هشام العسكري، إلى دور استخدام الأقمار الصناعية ونظم علوم الأرض في إيجاد حلول للمبادرات البيئية العالمية في المنطقة العربية مثل التغير المناخي والتنمية المستدامة والحد من مخاطر الكوارث الطبيعية من خلال رصد بيانات المناخ والظواهر الناتجة عنها، وبالتالي التنبؤ بالأحداث الجوية المتطرفة قبل وقوعها.


وأضاف "العسكري"، أن عام 2023 شهد أعلى درجة حرارة على مستوى الكوكب، حيث تم رصد زيادة في درجة حرارة البحر المتوسط منذ الثمانينيات حتى الآن، مشيرًا إلى أن  كوكب الأرض متعدد الأنظمة وهو ما جعل درجة حرارة الماء محركًا لتكوين الأعاصير، وهو ما يفسر وقوع إعصار دانيال في ليبيا.


ولفت إلى ضرورة وجود نظام مراقبة عالي الدقة يسمح باستخدام بياناته وتحويلها إلى منتجات تمكن صانعي القرار من اتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب، وضرورة وجود بيانات كافية حتي تكون المجتمعات أكثر تكيفا ومرونة مع التغيرات المناخية، لافتًا إلى أن المتابعة الدورية وتحديث المؤشرات، وإقناع متخذ القرار بقرب وقوع الأزمات، ودقة المعلومات تعد من أهم التحديات التي تواجه أنظمة الإنذار المبكر في الدول النامية.


وتطرق خلال حديثه إلى دور الدولة في مواجهة حدة التغيرات المناخية من خلال حلول مبتكرة تجاوزت الأساليب التقليدية، حيث أقامت العديد من المشروعات التي استهدفت مواجهة الظاهرة وتحقيق التعافي الأخضر وأهمها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجدّدة وكفاءة الطاقة كمحطة بنبان التي تعد من أكبر محطات الطاقة الشمسية على كوكب الأرض، لافتًا إلى أنه يتم حاليًا العمل على نموذج نظام إنذار مبكر لمدينة الإسكندرية.

معهد التخطيط الإنذار المبكر الاستشعار عن بعد التغير المناخي التنمية المستدامة

مواد متعلقة

التخطيط: 193 "أصل" مملوكًا لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية بالإسكندرية

"التخطيط": 34.7 مليار جنيه لتنفيذ 565 مشروعًا تنمويًا بالإسكندرية

وزيرة التخطيط: 227 مليون جنيه تكلفة مشروع تطوير ميدان محطة مصر بالإسكندرية

السعيد وشعراوى يتفقدان مشروع تطوير المتحف الرومانى بالإسكندرية (صور)

وزيرا التخطيط والتنمية المحلية يتفقدان مشروع استراتيجية الأمطار بالإسكندرية

وزيرا التخطيط والتنمية المحلية يفتتحان مركز "خدمات مصر" بالإسكندرية

وزيرا التخطيط والتنمية المحلية ومحافظ الإسكندرية يفتتحون مركز خدمات مصر

الإحصاء: 27.7% ارتفاعًا في الصادرات المصرية إلى الصومال

الأكثر قراءة

عاجل.. صحف عبرية تكشف الانتكاسات التي تواجه إيران بسبب العدوان على قطاع غزة

"ميدتيرا الكندية" تزف بشرى بشأن إنتاج البترول الخام فى مصر

مندوب فلسطين بالجامعة العربية: إسرائيل تسعى لتحويل غزة لأرض محروقة ومكان غير صالح للعيش

السجن المشدد 10 سنوات لعامل قتل زوجته العرفي في الإسكندرية

سحب 1576 رخصة سيارة بسبب "الملصق الالكتروني"

النهارده كام طوبه 2024| ورقة نتيجة اليوم السبت 20-1-2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

السلام فى الشرق الأوسط لن يأتى إلا بعد نتنياهو!

لواء.حمدى البطران

تحية للرجال فى عيدهم

محمد عبدالعزيز

القروش.. تصنع المستقبل

ماجد حبته

التقارب المصرى الصومالى

وائل لطفي

عودة فؤاد المهندس!

محمود خليل

«كشكش الريحانى».. و«كشكش الأمير»

أحمد الصغير

العقول المصرية المهاجرة..!

د هند جاد

أمريكا.. وعام الملابس الوهمية

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

شهداء وجرحى فى قصف إسرائيلى استهدف مدرسة تؤوى نازحين غرب خان يونس

الاحتلال يشن غارات متواصلة على قطاع غزة تركزت على خان يونس

جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن إصابة 405 ضابط وجنود بجروح خطرة