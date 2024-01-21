الأحد 21 يناير 2024
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مصر

السعيد وشعراوى يتفقدان مشروع تطوير المتحف الرومانى بالإسكندرية (صور)

جريدة الدستور

تفقدت اليوم د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، مشروع تطوير المتحف الروماني والمنطقة المحيطة به بالإسكندرية، وذلك على هامش افتتاح مركز خدمات مصر بالمحافظة اليوم.

تطوير المتحف الرومانى

وأكدت د. هالة السعيد أن مشروع تطوير المتحف الروماني يأتي في إطار الحفاظ على الموروث الثقافي الذي يعد سمة أساسية من سمات المجتمعات المتحضرة، كما يعتبر السعي لتنويع المنتج الثقافي والارتقاء بجودة الخدمات الثقافية من الأمور بالغة الأهمية لتنمية الملكيات الفكرية والقُدرات الإبداعية للأفراد وللمجتمع بأسره، ومن ثم توفير أحد المقومات الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمُستدامة.

تمكين الصناعات الثقافية

وأشارت السعيد إلى أهمية صيانة التراث الحضاري وتنمية الوعي به داخليًا وخارجيًا، وتمكين الصناعات الثقافية لتُصبح مصدرًا للنمو وأساسًا لقوة مصر الناعمة إقليميًا ودوليًا، إلى جانب رفع كفاءة وفاعلية المؤسسات الثقافية وإتاحة خدماتها لكل فئات المجتمع.

وقال اللواء محمد الشريف إن إعادة افتتاح المتحف اليوناني الروماني وتطوير المنطقة المحيطة به بالكامل، يعد من أهم المشروعات المنفذة في مجال التنمية السياحية بالإسكندرية.

وأكد أن المتحف اليوناني الروماني يعد واحدًا من أهم وأقدم المعالم السياحية بالإسكندرية، ويعد تحفة معمارية وفريدًا من نوعه بين متاحف العالم بما يضمه من آثار نادرة تمثل حقبة تاريخية مهمة من تاريخ مصر والعالم، كما أنه سيعمل على خلق عنصر جذب جديد للسياحة بالمحافظة، سواء على المستوى العالمي أو المحلي.

افتتاح مركز خدمات مصر

جاء ذلك بحضور المستشار أشرف حجازي مساعد وزير العدل لمكاتب التوثيق والشهر العقاري، والمستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لشئون الهيئة العامة لأبنية المحاكم، والدكتور أحمد جمال والدكتورة جاكلين عازر نائبي محافظ الإسكندرية، وحسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، وم. إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة شركة E Finance، والمهندس أشرف عبدالحفيظ مساعد وزيرة التخطيط لشئون التحول الرقمي والبنية المعلوماتية، واللواء وائل سعدة المشرف العام على غرفة الأزمات ومركز السيطرة بوزارة التنمية المحلية، واللواء محمد زناتي مدير خدمات مصر إسكندرية، واللواء خالد جمعة السكرتير العام بالمحافظة، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة.

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وزيرة التخطيط هالة السعيد التنمية المحلية الإسكندرية المتحف الرومانى

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