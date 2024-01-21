وزيرا التخطيط والتنمية المحلية يتفقدان مشروع استراتيجية الأمطار بالإسكندرية

تفقدت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، الأحد، رفقة اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، مشروع استراتيجية الأمطار بالمحافظة وذلك على هامش افتتاح مركز خدمات مصر بالمحافظة اليوم.

مشروع استراتيجية الأمطار

أكدت د.هالة السعيد أن مشروع استراتيجية الأمطار بالإسكندرية يأتي في إطار العمل على مجابهة مياه الأمطار التي تواجهها المحافظة سنويا في ظل التغيرات المناخية، لافتة إلى بروتوكول تعاون وقعته وزارة التخطيط مع شركة صرف صحي الإسكندرية أحد الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وإدارة المياه بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لتنفيذ الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار والتي تعتبر من أهم المشروعات القومية المنفذة بالإسكندرية.

متابعة مشروعات الدولة

وأكدت السعيد أهمية متابعة مشروعات الدولة على أرض الواقع والتعرف على كافة عناصر الإنجاز والتحديات على أرض الواقع، والعمل على إتاحة الحلول اللازمة بما يسهم في تحسين حياة المواطنين من خلال تنفيذ المشروعات المختلفة داخل محافظاتهم، مشيرة إلى أن كافة الخطط التنموية التي تتبناها الدولة تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين، اتساقًا مع "رؤية مصر 2030".

جاء ذلك بحضور المستشار أشرف حجازي، مساعد وزير العدل لمكاتب التوثيق والشهر العقاري، والمستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لشئون الهيئة العامة لأبنية المحاكم، والدكتور أحمد جمال، والدكتورة جاكلين عازر نائبا محافظ الإسكندرية، وحسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واللواء لواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، وم.إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة E Finance، والمهندس أشرف عبد الحفيظ مساعد وزيرة التخطيط لشئون التحول الرقمي والبنية المعلوماتية واللواء وائل سعدة المشرف العام على غرفة الأزمات ومركز السيطرة بوزارة التنمية المحلية، واللواء محمد زناتي مدير خدمات مصر إسكندرية، واللواء خالد جمعة السكرتير العام بالمحافظة، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة.