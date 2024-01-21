التخطيط: 193 "أصل" مملوكًا لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية بالإسكندرية

تفقدت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، الأحد، عددًا من الأصول المملوكة لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية، التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين، إحدى شركات الصندوق السيادي.

موقف العقارات والأصول

وخلال زيارة الوزيرة لعروس المتوسط والتي رافقتها فيها مها عبدالرازق، القائم بأعمال الرئيس التنفيذى للشركة قدمت تقريرا حول موقف العقارات والأصول التي تديرها الشركة بالإسكندرية وخطة تطويرها وتعظيم العوائد منها ومنها فندق المتروبولتان الذي يعد أحد أهم الأصول بالإسكندرية وله قيمة تاريخية مميزه وشهد عملية تطوير واسعة، وتم إسناده لشركة متخصصة حققت قصة نجاح في تطوير الفندق وضاعفت العائد منه لأكثر من ١٠ أضعاف.

استغلال الأصول العقارية

وأكدت د.هالة السعيد أهمية تعظيم استغلال الأصول العقارية وتعظيم العوائد منها، وميكنة كافة البيانات والمعلومات الخاصة بالمحفظة الاستثمارية لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية، وذلك بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، مشيرة إلى أن عدد العقارات المملوكة للشركة بمحافظة الإسكندرية تصل إلى 193 عقارا.

كما أكدت وزيرة التخطيط ضرورة التنسيق بين محافظة الاسكندرية ووزارة التنمية المحلية والشركة لتحقيق التكامل والاستفادة من إمكانيات الصندوق السيادي، موضحة أن الصندوق يسعي لتطوير كافة الشركات التابعة لمصر القابضة للتأمين باعتبارها صرحا اقتصاديا كبيرا يضم خبرات وكفاءات متميزة وأصولا استثمارية وفرصا واعدة.

وتفقدت السعيد يرافقها محافظ الإسكندرية ووزير التنمية المحلية فندق المتروبول وشارع فؤاد ومحيط المتحف اليوناني، أهمية توطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات؛ التي تعد أولوية لدى الدولة بهدف تعظيم الاستفادة من المزايا النسبية للمحافظات والأقاليم المصرية، ولتحقيق مفهوم النمو الاحتوائي والمستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة؛ كإحدي الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030، مشيرة إلى أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الحالي 23 /2024 تولي أهمية بالغة بالعدالة المكانية في الصحة والتعليم واستخدام الموارد الاقتصادية وغيرها، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة بين مختلف أقاليم ومحافظات الجمهورية ؛ وهو ما يعد هدفا محوريا تدور حوله خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، موضحة أن مشروع استكمال تطوير ميدان محطة مصر بالإسكندرية ضمن مشروعات تطوير خدمات التنمية المحلية بالمحافظة والبالغ 307 مشروعات تنموية بخطة العام المالي الحالي 23 /2024 بتكلفة 1.2 مليار جنيه، وبلغت تكلفة مشروع تطوير ميدان محطة مصر 227 مليون جنيه.