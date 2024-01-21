الأحد 21 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

التخطيط: 193 "أصل" مملوكًا لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية بالإسكندرية

وزيرة التخطيط تتفقد
وزيرة التخطيط تتفقد عدد من الأصول العقارية

تفقدت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، الأحد، عددًا من الأصول المملوكة لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية، التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين، إحدى شركات الصندوق السيادي.

موقف العقارات والأصول

وخلال زيارة الوزيرة لعروس المتوسط والتي رافقتها فيها مها عبدالرازق، القائم بأعمال الرئيس التنفيذى للشركة قدمت تقريرا حول موقف العقارات والأصول التي تديرها الشركة بالإسكندرية وخطة تطويرها وتعظيم العوائد منها ومنها فندق المتروبولتان الذي يعد أحد أهم الأصول بالإسكندرية وله قيمة تاريخية مميزه وشهد عملية تطوير واسعة، وتم إسناده لشركة متخصصة حققت قصة نجاح في تطوير الفندق وضاعفت العائد منه لأكثر من ١٠ أضعاف. 

استغلال الأصول العقارية 

وأكدت د.هالة السعيد أهمية تعظيم استغلال الأصول العقارية وتعظيم العوائد منها، وميكنة كافة البيانات والمعلومات الخاصة بالمحفظة الاستثمارية لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية، وذلك بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، مشيرة إلى أن عدد العقارات المملوكة للشركة بمحافظة الإسكندرية تصل إلى 193 عقارا.

كما أكدت وزيرة التخطيط ضرورة التنسيق بين محافظة الاسكندرية ووزارة التنمية المحلية والشركة لتحقيق التكامل والاستفادة من إمكانيات الصندوق السيادي، موضحة أن الصندوق يسعي لتطوير كافة الشركات التابعة لمصر القابضة للتأمين باعتبارها صرحا اقتصاديا كبيرا يضم خبرات وكفاءات متميزة وأصولا استثمارية وفرصا واعدة. 

وتفقدت السعيد يرافقها محافظ الإسكندرية ووزير التنمية المحلية فندق المتروبول وشارع فؤاد ومحيط المتحف اليوناني، أهمية توطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات؛ التي تعد أولوية لدى الدولة بهدف تعظيم الاستفادة من المزايا النسبية للمحافظات والأقاليم المصرية، ولتحقيق مفهوم النمو الاحتوائي والمستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة؛ كإحدي الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030، مشيرة إلى أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الحالي 23 /2024 تولي أهمية بالغة بالعدالة المكانية في الصحة والتعليم واستخدام الموارد الاقتصادية وغيرها، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة بين مختلف أقاليم ومحافظات الجمهورية ؛ وهو ما يعد هدفا محوريا تدور حوله خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، موضحة أن مشروع استكمال تطوير ميدان محطة مصر بالإسكندرية ضمن مشروعات تطوير خدمات التنمية المحلية بالمحافظة والبالغ 307 مشروعات تنموية بخطة العام المالي الحالي 23 /2024 بتكلفة 1.2 مليار جنيه، وبلغت تكلفة مشروع تطوير ميدان محطة مصر 227 مليون جنيه.

وزيرة التخطيط صندوق مصر السيادي هالة السعيد الإسكندرية الأصول إدارة الأصول العقارية

مواد متعلقة

"التخطيط": 34.7 مليار جنيه لتنفيذ 565 مشروعًا تنمويًا بالإسكندرية

وزيرة التخطيط: 227 مليون جنيه تكلفة مشروع تطوير ميدان محطة مصر بالإسكندرية

وزيرا التخطيط والتنمية المحلية يتفقدان مشروع استراتيجية الأمطار بالإسكندرية

الأكثر قراءة

محمد صلاح يعود إلى ليفربول لإعادة تأهيله من الإصابة

سياسيون: زيارة رئيس الصومال لمصر هدفها حشد الدعم لمواجهة تهديدات أديس أبابا

صنّاع وتجار الذهب يكشفون لـ«الدستور»: لماذا ارتفعت الأسعار إلى مستويات قياسية؟

ترتيب مجموعات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد مباريات اليوم

العالم ينقلب على «مجرم الحرب».. تصاعد المطالبات برحيل «نتنياهو».. المتطرف الأنانى يثير غضب الجميع

أول إجراء قانونى ضد زوجة اللاعب صلاح محسن بتهمة نشر الفضائح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

التقارب المصرى الصومالى

وائل لطفي

عودة فؤاد المهندس!

محمود خليل

«كشكش الريحانى».. و«كشكش الأمير»

أحمد الصغير

العقول المصرية المهاجرة..!

د هند جاد

أمريكا.. وعام الملابس الوهمية

د.أحمد الخميسى

لغة الشعب الفنان

أميرة ملش

100 يوم صدق.. 100 يوم كذب

وائل لطفي

فى قلب الحرب

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن إصابة 405 ضابط وجنود بجروح خطرة

نادى الأسير الفلسطينى: 6170 حالة اعتقال منذ السابع من أكتوبر الماضى

صمود حماس يثير دهشة واشنطن.. تقرير سرى يكشف أسباب فشل العدوان الإسرائيلى على غزة