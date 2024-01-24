الأربعاء 24 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

أحمد عبدالجواد: عيد الشرطة نموذج للتضحية والفداء وعلامة بارزة فى سجلات الوطنية

النائب أحمد أبو عبدالجواد
النائب أحمد أبو عبدالجواد

هنأ النائب أحمد عبدالجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن وأمين التنظيم، الرئيس عبدالفتاح السيسي ووزير الداخلية اللواء محمود توفيق وكل رجال الشرطة والشعب المصري، بمناسبة الذكرى الـ72 لعيد الشرطة، معربًا عن بالغ تقديره واعتزازه بالشرطة المصرية وما تقدمه من جهود من أجل الحفاظ على أمن واستقرار هذا الوطن، وما قدمته من تضحيات ستظلُ راسخةً في ذاكرة الوطن.

السيسي يطلب من حضور حفل عيد الشرطة الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء مصر وفلسطين

ذكرى التضحية والفداء

وقال «عبدالجواد»، إن يوم 25 يناير سيظل يومًا فارقًا في التاريخ المصري، تجلت فيه بطولة ووطنية رجال الشرطة المصرية، الذين قدموا أرواحهم الطاهرة دفاعًا عن كرامة وعزة مصر وشعبها، مشيرًا إلى أن عيد الشرطة يُعد تخليدًا لذكرى موقعة الإسماعيلية 1952 التي راح ضحيتها 50 شهيدًا وثمانون جريحًا من رجال الشرطة المصرية علي يد الاحتلال الإنجليزي في 25 يناير عام 1952 بعد أن رفضوا تسليم سلاحهم وإخلاء مبنى المحافظة للاحتلال الإنجليزي.

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"الداخلية" تنتج مسرحية "فدا مصر" وأغنية "علشان بكره" بمناسبة عيد الشرطة

يوم مخلد في تاريخ الشعب المصري 

وأضاف نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن هذا اليوم استحق أن يخلد في سجلات الوطنية المصرية، عيدًا وطنيًا للشرطة المصرية الباسلة يفخر به كل مصري، مؤكدًا أن بطولات رجال الشرطة لم تتوقف يومًا فقد قدموا على مدار السنوات الماضية التي عانت فيها مصر من الفوضى والإرهاب فكان رجال الشرطة في مقدمة الصفوف من أجل الحفاظ على مقدرات هذا الوطن وتماسك مؤسساته.

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"الداخلية" تنتج مسرحية "فدا مصر" وأغنية "علشان بكره" بمناسبة عيد الشرطة

ولفت «عبدالجواد»، إلى أن الاحتفال بيوم الخامس والعشرين من شهر يناير في كل عام يجسد قيمة الولاء والانتماء لهذا الوطن؛ فهو اليوم الذي تجلت فيه وطنية أبطالنا من رجال الشرطة، الذين جادوا بأرواحهم الطاهرة في الدفاع عن كرامة وشرف مصر وشعبها.

وشهد اليوم الرئيس عبدالفتاح السيسي الاحتفالية التى نظمتها وزارة الداخلية إحياءً لذكرى ملحمة الإسماعيلية.

الذكرى الـ72 لعيد الشرطة النائب أحمد عبدالجواد الرئيس عبدالفتاح السيسي وزير الداخلية تهنئة

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