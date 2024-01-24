الأربعاء 24 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

في ظل شراكة القطاع الخاص

حامد جميل: اهتمام كبير من أجانب بالاستثمار في صناعتي الفوسفات والألومنيوم بمصر

الألومنيوم
الألومنيوم

قال الدكتور حامد جميل، عضو شعبة الفلزات والتعدين، إن الصناعات المعدنية في شركات قطاع الأعمال العام تحظى باهتمام كبير من المستثمرين الأجانب، خاصة فيما يتعلق بشركتي النصر للتعدين وشركة مصر للألومنيوم. 

أضاف جميل، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الشركتان تعملان في مجال الصناعة المنفردة بها شركات قطاع الأعمال العام وهي صناعة الألومنيوم حيث لايوجد مصنع أخر في مصر لتصنيع الألومنيوم سواها ونفس الأمر في شركة النصر للتعدين التي تستحوذ على النسبة الأكبر في مجال خامات الفوسفات.

إقبال كبير على الشراكة مع شركات قطاع الأعمال

وأوضح أن هذه الصناعات والشركات عليها إقبال كبير من الخارج، لتصدير الفوسفات والألومنيوم، مضيفا أن هناك شركات أجنبية تسعى لإنشاء مصانع  في مصر بالتعاون مع هذه الشركات، في إطار العمل على تعظيم الاستفادة من الخامات الموجودة لديها.

وتابع، أن الإقبال على الاستثمار في مجال هذه الصناعات يؤكد أن مصر لديها فرصة ذهبية لتعظيم الاستفادة منها، بعد أن كانت دائما مثارا للأداء السلبي والإهمال، إلا أنه في العهد الحالي تشهد هذه الشركات طفرة نحو التطوير والإقبال عليها، خاصة عقب فتح الحكومة الباب للشركاء من القطاع الخاص المصري والأجنبي للمشاركة في مشروعاتها وشراء حصص منها، من أجل القدرة على تنمية الموارد المالية ودعم الصناعة المحلية وزيادة الصادارات.

قطاع الاعمال إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام النصر للتعدين شركة مصر للألومنيوم الفوسفات

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