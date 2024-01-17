تحقق صادرات ضخمة في الفوسفات.. أبرز محاور خطة تطوير شركة النصر للتعدين

تدخل ضمن برنامج الطروحات الحكومية

يرصد «الدستور» في التقرير التالي أبرز محاور خطة تطوير شركة النصر للتعدين إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، وفقا لمشروع الموازنة التقديرية عن العام المالي 2023/2024.

ووفقا للتقرير الخاص الذي حصلت عليه الدستور، لشركة النصر للتعدين فأن الشركة تستهدف تحقيق ايرادات بقمية 2.9 مليار جنيه خلال العام المالي 2023/2024، بالإضافة إلى تحقيق صادارات بقيمة 1.7 مليار جنيه من تصدير الفوسفات للخارج خاصة الهند التي تستورد الفوسفات من شركة النصر للتعدين إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية.

ووفقا للتقرير، فإن شركة النصر للتعدين تستهدف بنهاية يونيو القادم تحقيق صافي ربح بقيمة 987 مليون جنيه بالإضافة إلى ضخ استثمارات بقيمة بقيمة 46 مليون جنيه، من أجل مشروع زيادة تركيز المخزون من خام الفوسفات.

كما تدخل شركة النصر للتعدين احدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية ضمن برنامج الطروحات الحكومية الذيتنفذه الحكومة حيث من المقرر طرح حصة من الشركة للمسثتمرين في اطار العمل علي جذب الاستثمارات الأجنبية ومشاركة القطاع الخاص والعمل علي تنمية الاستثمارات وزيادة الايرادات عبر مشروعات تنموية تسهم في رفع القيمة المضافة للخامات.