رسميا.. إقالة مدرب غانا بعد توديع منافسات "كان 2023"

أعلن الاتحاد الغاني لكرة القدم، إقالة كريس هويتون، المدير الفني لمنتخب غانا من منصبه، ذلك بعد توديع البلاك ستار منافسات كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا بـ"كوت ديفوار" "كان 2023".

وقال الاتحاد الغاني في بيانه:" يود الاتحاد الغاني لكرة القدم، أن يعلن إعفاء كريس هويتون من مهامه كمدرب للمنتخب الغاني بأثر فوري".

وأضاف الاتحاد الغاني في بيانه:" كما اتخذ المجلس التنفيذي، قراراً بحل الجهاز الفني للنجوم السوداء".

وأتم: "سيقدم الاتحاد الغاني لكرة القدم، في الأيام المقبلة خارطة طريق حول الاتجاه المستقبلي لمنتخب غانا".

وكان منتخب غانا، فشل في عبور مرحلة المجموعات بـ"كان 2023"، حيث جاء في المركز الثالث من المجموعة الثانية برصيد نقطتين، حيث لم تكون كافية في صعوده البلاك ستار للدور الـ16 من المسابقة القارية.

الرأس الأخضر مفاجآة المجموعة بلا هزيمة

وفجر منتخب الرأس الأخضر مفاجآة مدوية، لم يتوقعها أكثر المتشائمين، بتربعه على قمة المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، جمعها من فوزين وتعادل وحيد، بينما لم يتلقى أي هزيمة، يلي المنتخب الوطني الأول برصيد 3 نقاط، حيث ضمن المنتخبين التأهل سويا لدور الـ16، ثم غانا وموزمبيق نقطتين لكلاهما.

وبدأ البلاك ستار مشواره في مجموعات "كان 2023"، بالسقوط المفاجئى والمدوي أمام منتخب الرأس الأخضر بنتيجة 2/1، ثم تعادلا إيجابيا مثيرا مع منتخب مصر بنتيجة 2/2، وبنفس النتيجة أيضا مع منتخب موزمبيق مؤخرا.

وتعد هذه المرة الثانية على التوالي، التي يودع فيه البلاك ستار، مرحلة المجموعات بأمم إفريقيا، بعد نسخة الكاميرون الماضية 2021.