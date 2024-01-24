الأربعاء 24 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نائب محافظ القاهرة يتفقد المركز التكنولوجي بحدائق القبة

نائب محافظ القاهرة
نائب محافظ القاهرة خلال جولته المفاجئة

تفقد الدكتور حسام فوزي نائب محافظ القاهرة فى زيارة مفاجئة للمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بحى حدائق القبة للتأكد من انضباط وانتظام سير العمل ومتابعة معدل الإنجاز وتأدية الخدمات المقدمة للمواطنين فى المواعيد المحددة وسرعة استقبال طلباتهم والانتهاء فحص كافة الطلبات طبقًا للوائح مع مراعاة الالتزام بالتوقيتات المحددة ويرافقه رئيس الحى والأجهزة المعاونة.

 

إنجاز التعاملات اليومية 

وأكد نائب المحافظ على موظفي الخدمة بالاستمرار على تطوير الأداء وتيسير الإجراءات وتوفير مزيد من الخدمات للتيسير على المواطنين وإنجاز التعاملات اليومية بما يوفر الوقت والجهد فى تحسين الخدمات المقدمة.

 

وكانت اللجنة التيسيرية لتطوير القاهرة التاريخية برئاسة اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، وحضور خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق التنمية الحضارية عقدت اجتماعًا لمتابعة الاجراءات التى تتخذها الدولة لتطوير تلك المنطقة وإبراز الوجه الجمالى لها تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بسرعة إعادة إحياء وتطوير القاهرة التاريخية للحفاظ عليها واستعادة دورها الحيوي في التعبير عن الطابع المعمارى والعمراني لهذه المنطقة  .
شهد الاجتماع اللواء إبراهيم عبدالهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، وعدد من قيادات المحافظة وأعضاء اللجنة، ورؤساء أحياء الخليفة، ووسط القاهرة،  وباب الشعرية.
 

وأستعرضت اللجنة نسب تنفيذ المشروع والآليات اللازمة لسرعة الانتهاء منه ووسائل استكمال أعمال شبكات المرافق مع العمل على أن يتم ترميم المباني الأثرية بالتوازي مع مشروعات إعادة إحياء القاهرة التاريخية.
 

وأكد اللواء خالد عبدالعال أن أعمال التطوير تجرى فى اطار المعايير الدولية للمناطق المعلنة كممتلك تراث عالمى لليونسكو ويتم التنفيذ على الطبيعة مع الحفاظ على النسيج العمرانى للمنطقة  والذى يعبر عن الحقبة التاريخية التى نشأ بها، ويعكس نمط وأساليب الحياة بهذه الفترة من التاريخ.
 

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حدائق القبة المركز التكنولوجي لحدائق القبة الدكتور حسام الدين فوزي نائب محافظ القاهرة محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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