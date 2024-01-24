الأربعاء 24 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

المصري للنشر تطرح رواية "إيرام" لـ عمرو الصياد بمعرض الكتاب

إيرام
إيرام

صدر حديثا عن دار المصري للنشر والتوزيع، رواية جديدة للكاتب عمرو الصياد، تحت عنوان "إيرام"، ليشارك بها في معرض القاهرة الدولي للكتاب، بدورته الخامسة والخمسين، المقرر انطلاقها خلال الفترة من 25 يناير الجاري وحتى 6 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس؛ تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة".

 إيرام

الشيء الذي لا يمكن تفسيره أبدًا هو الروح، لا أحد يعرف مكانها لكن الجميع اعتاد على أذيتها، خاصةً الأرواح البريئة، فكرة الاستغلال في صورتها النجسة، وفكرة الاستغفال في صورتها البشعة، الكل يتآمر ضدك، الأذى عندهم أسهل من مضغ الطعام، المتعة في اعتياد رؤيتك تتألم، تنكسر بصمتٍ وهدوء لا تعرف له سببًا، روحك تنطفئ ببطء، وشغفك بمن تُحبه يُقتَل بمرور الوقت، أنت تنهار، الجميع تحالف عليك، انتهت فرصة الخروج من هذه المعركة فائزًا بأي شيء، أقلهم نفسك. طعناتٌ مخدرة، لن تشعر بتأثيرها إلَّا بعد وقتٍ طويل، ولكن حين تشعر، صدقني سوف تكون بالنسبة لك، المرة الأخيرة.

نبذة عن عمرو الصياد

عمرو الصياد؛ وروائي شاب، ظهر شغفه بالكتابة منذ سنوات، بدأ في أخذ العديد من ورش كتابة السيناريو والرواية مع العديد من أمهر الكُتاب المصريين أبرزهم الدكتور مدحت العدل، وتدرج في احتراف فنون الكتابة بأنواعها الرواية والسيناريو ومعرفة أدق تفاصيل أساسياتهم، سبق وصدرت له رواية بعنوان "الجاليري" عام 2022، وتعد "إيرام" هي ثاني تجاربه الاحترافية، بعد سنوات من حصد الخبرات من أساتذة الكتابة في مصر. 

معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته 55

يشارك في الدورة الخامسة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب 1200 ناشر من مختلف قارات العالم، بزيادة 153 ناشرًا عن الدورة الماضية، كما يشارك في المعرض 70 دولة من جنسيات مختلفة، وسيقدم المعرض أكثر من 1200 فعالية ثقافية وفنية، ويتيح المعرض الوصول إلى أحدث إصدارات الكتب العربية والأجنبية.

وتحل دولة النرويج ضيف شرف دورة معرض الكتاب 2024، واختارت اللجنة الاستشارية العليا للمعرض عالم الآثار الشهير الدكتور سليم حسن، شخصية المعرض، لما قدمه من أعمال مهمة تحمل في طياتها التاريخ المصري والحضاري الذي يجب أن يتعرف إليه الشباب الآن، ووافقت اللجنة على اختيار الكاتب يعقوب الشاروني، الذي أثرى المكتبة المصرية والعربية بالكثير من الأعمال التي أتت في معظمها تعبر عن الأصالة والهوية المصرية، ليكون شخصية المعرض لأدب الطفل.

دار المصري للنشر والتوزيع المصري للنشر عمرو الصياد إيرام القاهرة الدولي للكتاب معرض الكتاب 2024

الأكثر قراءة

صور الأقمار الصناعية تكشف كارثة كبرى.. ماذا فعلت إسرائيل بأراضى غزة؟

طرد 6 من القيادات بينهم السنوار.. تفاصيل جديدة فى اتفاق تبادل المحتجزين بين حماس وإسرائيل

ترتيب مجموعات كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد تأهل منتخب مصر لدور الـ16

عجلة القيادة اختلت فى يد السائق.. كواليس دهس تريلا 5 سيارات بدائرى المريوطية

حقيقة زيارة ياسمين عبدالعزيز طليقها أحمد العوضى فى المستشفى

نموذج حل امتحان الإنجليزي للصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الأول (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

بيت فى المدينة يطمح أن يكون ريفيًا

وائل لطفي

أخطاء الماضى.. آلام الحاضر

ماجد حبته

الحلم النووى.. خطوة جديدة

محاسن السنوسي

حروف مبعثرة.. زخرفها خط اليد

عبد الرحيم طايع

"الدستور الثقافي".. تجديد دماء الثقافة والإبداع

مدحت بشاى

الإعلام الديني.. وقضايا " الشأن العام "

محمد الراعي

‏أسباب الصعود الحزين للمنتخب.. ولا عزاء لصلاح والشناوى!

محمد رفعت

حرب على غزة.. وحرب على مصر!

صور

مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات هاينان الصينية (صور)

كامل العدد.. تفاصيل حفل الموسيقار الكبير راجح داود بالأوبرا (صور)

الدور الوطنى للبوليس المصرى.. دار الكتب تحتفل بعيد الشرطة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

حكومة إسرائيل: لن يكون هناك اتفاق لوقف إطلاق النار يترك "حماس" بغزة

بمليارات الدولارات.. مشتريات عسكرية إسرائيلية جديدة.. ماهى؟

وزير دفاع الاحتلال: إسرائيل لن توقف إطلاق النار