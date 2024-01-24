المصري للنشر تطرح رواية "إيرام" لـ عمرو الصياد بمعرض الكتاب

صدر حديثا عن دار المصري للنشر والتوزيع، رواية جديدة للكاتب عمرو الصياد، تحت عنوان "إيرام"، ليشارك بها في معرض القاهرة الدولي للكتاب، بدورته الخامسة والخمسين، المقرر انطلاقها خلال الفترة من 25 يناير الجاري وحتى 6 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس؛ تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة".

إيرام

الشيء الذي لا يمكن تفسيره أبدًا هو الروح، لا أحد يعرف مكانها لكن الجميع اعتاد على أذيتها، خاصةً الأرواح البريئة، فكرة الاستغلال في صورتها النجسة، وفكرة الاستغفال في صورتها البشعة، الكل يتآمر ضدك، الأذى عندهم أسهل من مضغ الطعام، المتعة في اعتياد رؤيتك تتألم، تنكسر بصمتٍ وهدوء لا تعرف له سببًا، روحك تنطفئ ببطء، وشغفك بمن تُحبه يُقتَل بمرور الوقت، أنت تنهار، الجميع تحالف عليك، انتهت فرصة الخروج من هذه المعركة فائزًا بأي شيء، أقلهم نفسك. طعناتٌ مخدرة، لن تشعر بتأثيرها إلَّا بعد وقتٍ طويل، ولكن حين تشعر، صدقني سوف تكون بالنسبة لك، المرة الأخيرة.

نبذة عن عمرو الصياد

عمرو الصياد؛ وروائي شاب، ظهر شغفه بالكتابة منذ سنوات، بدأ في أخذ العديد من ورش كتابة السيناريو والرواية مع العديد من أمهر الكُتاب المصريين أبرزهم الدكتور مدحت العدل، وتدرج في احتراف فنون الكتابة بأنواعها الرواية والسيناريو ومعرفة أدق تفاصيل أساسياتهم، سبق وصدرت له رواية بعنوان "الجاليري" عام 2022، وتعد "إيرام" هي ثاني تجاربه الاحترافية، بعد سنوات من حصد الخبرات من أساتذة الكتابة في مصر.

معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته 55

يشارك في الدورة الخامسة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب 1200 ناشر من مختلف قارات العالم، بزيادة 153 ناشرًا عن الدورة الماضية، كما يشارك في المعرض 70 دولة من جنسيات مختلفة، وسيقدم المعرض أكثر من 1200 فعالية ثقافية وفنية، ويتيح المعرض الوصول إلى أحدث إصدارات الكتب العربية والأجنبية.

وتحل دولة النرويج ضيف شرف دورة معرض الكتاب 2024، واختارت اللجنة الاستشارية العليا للمعرض عالم الآثار الشهير الدكتور سليم حسن، شخصية المعرض، لما قدمه من أعمال مهمة تحمل في طياتها التاريخ المصري والحضاري الذي يجب أن يتعرف إليه الشباب الآن، ووافقت اللجنة على اختيار الكاتب يعقوب الشاروني، الذي أثرى المكتبة المصرية والعربية بالكثير من الأعمال التي أتت في معظمها تعبر عن الأصالة والهوية المصرية، ليكون شخصية المعرض لأدب الطفل.