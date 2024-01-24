قولتلها هاتيه يصلح غلطته ويتجوزك.. اعترافات متهم بقتل نجلته وصديقها ب15مايو

“قولتلها هاتيه علشان يصلح غلطته ويتجوزك وضربتهم بالنار" بهذة الكلمات اعترف الاب بقتل نجلته وصديقها بمساعدة نجليه.

واشار الاب خلال مناقشته أمام رجال المباحث أنه علم بأن نجلته علي علاقة محرمة بشاب وعقب تعديه عليها بالضرب طلب منها الاتصال بصديقها بزعم احضاره للتحدث معه واقناعه بالزواج منها لتصليح غلطته ولكنه كان عاقد النية للتخلص منهما سويا بالاتفاق مع أشقائها الشباب وقاموا بإطلاق النيران عليهما والقائهم بمنطقة صحراوية.

وكانت ألقت مباحث القاهرة القبض على 3 أشخاص لاتهامهم بقتل فتاة وصديقها بطلق ناري، بعد اكتشاف وجود علاقة غير شرعية بينهما، في منطقة 15 مايو بحلوان، وتم التحفظ على السلاح المستخدم في الجريمة.

البداية، بورود بلاغ لقسم شرطة المعادي من أحد الأشخاص بتغيب شقيقه عن منزله، عقب إجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة، تبين اصطحاب 3 أشخاص للشاب والفتاة واستدرجوهما إلى مكان خال من السكان، بالقرب من الطريق الدائري الأوسطي بمدينة 15 مايو، وأطلقوا طلقات نارية لينهوا حياتهما.

تبين من خلال التحريات أن المتهمين، وهم الأب وشقيقا الفتاة، قتلوها وصديقها بعد كشف علاقة محرمة على مدار فترة كبيرة، وعندما علمت الأسرة بعلاقة الفتاة غير الشرعية مع الشاب، قرروا التخلص منها بقتلها وإلقائها في منطقة الصحراء بحلوان.

وأضافت التحريات أن الأب قرر الانتقام من الشاب، حيث طلب من الفتاة أن تستدرج الشاب ليتخلص منه، لكنه أقدم على قتلهما سويًا.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.