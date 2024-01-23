الثلاثاء 23 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

القبض على أب قتل ابنته وصديقها بمعاونة شقيقيها في حلوان

ارشيفية
ارشيفية

ألقت مباحث القاهرة القبض على 3 أشخاص لاتهامهم بقتل فتاة وصديقها بطلق ناري، بعد اكتشاف وجود علاقة غير شرعية بينهما، في منطقة 15 مايو بحلوان، وتم التحفظ على السلاح المستخدم في الجريمة.

البداية، بورود بلاغ لقسم شرطة المعادي من أحد الأشخاص بتغيب شقيقه عن منزله، عقب إجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة، تبين اصطحاب 3 أشخاص للشاب والفتاة واستدرجوهما إلى مكان خال من السكان، بالقرب من الطريق الدائري الأوسطي بمدينة 15 مايو، وأطلقوا طلقات نارية لينهوا حياتهما.

تبين من خلال التحريات أن المتهمين، وهم الأب وشقيقا الفتاة، قتلوها وصديقها بعد كشف علاقة محرمة على مدار فترة كبيرة، وعندما علمت الأسرة بعلاقة الفتاة غير الشرعية مع الشاب، قرروا التخلص منها بقتلها وإلقائها في منطقة الصحراء بحلوان.

وأضافت التحريات أن الأب قرر الانتقام من الشاب، حيث طلب من الفتاة أن تستدرج الشاب ليتخلص منه، لكنه أقدم على قتلهما سويًا.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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