الإصلاح والنهضة: مشروع "الضبعة النووي" يمثل سد عالي جديد لمصر

أكد هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة بأن زيارة الرئيس الروسي فيلادمير بوتين إلى مصر، ومشاركته الرئيس عبد الفتاح السيسي في الصبة الخرسانية الأولى لمحطة الضبعة النووية، هو "حدث تاريخي" لحلم الطاقة النووية المصرية الذي تأخر لعقود.

ووصف عبد العزيز مشروع الضبعة بأن يمثل "السد العالي الجديد" لمصر مؤكدا بأن هذه المحطة النووية، ستعود بالعديد من الفوائد على مصر في كافة المناحي الاقتصادية والسياسية.

وأضاف هشام بأن محطة الضبعة سيكون لها أثر مباشر وسريع على زيادة الطاقة الكهربائية التي يتم إنتاجها في مصر بجانب توطين التكنولوجيا النووية الروسية المتقدمة في مصر وهو أمر استثنائي ويعزز من القدرات الشاملة للدولة المصرية.

وأشار رئيس حزب الإصلاح والنهضة إلى أن دلالة حضور الرئيس بوتين بصورة شخصية لوضع حجر الأساس للمحطة النووية بالضبعة وحرص روسيا لامتلاك مصر تلك المحطة هو ترجمة واضحة للثقل الإقليمي والمكانة الدولية التي تحظى بها مصر في ظل الجمهورية الجديدة.