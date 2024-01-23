الثلاثاء 23 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عماد رشاد يكشف بداية حبه للتمثيل وتفاصيل عن خاله المخرج

الفنان عماد رشاد
الفنان عماد رشاد

تحدث  الفنان عماد رشاد، عن تفاصيل دخوله المجال الفني، خاصة أن خاله هو المخرج أحمد ضياء الدين، مؤكدًا أن حب التمثيل بدأ منذ سن صغيرة، وهو في سن 6 سنوات بعد مشاهدته للنجوم بمنزلهم.

وأضاف، خلال لقائه في برنامج "السفيرة عزيزة"، والمذاع عبر فضائية dmc، أنه شاهد الفنان عماد حمدي، وشكري سرحان، في منزله وهو صغير ولهذا لم يكن الوسط الفني غريبًا عليه، ولهذا أصر على دخول معهد فنون مسرحية.

حصوله على مجموع صغير بالثانوية العامة عمدًا

وأشار إلى أنه كان مجتهدًا وفي الثانوية العامة تعمد الحصول على مجموع صغير حتى لا يرغمه والده على دخول كلية قمة، وبالفعل حصل على مجموع صغير ودخل معهد السينما ومعهد التمثيل وظل بهما عامين، وبعدها علم أنه ممنوع أن يكون في أكاديمية واحدة بمعهدين وعرضوا عليه اختيار واحد منهما فاختار معهد التمثيل.

وتابع، أنه كان يتمنى أن يكون مثل أي فنان يحقق نجاحًا ولهذا كان يتابع النجوم، مؤكدًا أنه حتى الآن يتابع ويتعلم.

عماد رشا دخوله المجال الفني المخرج الثانوية العامة عماد حمدي شكري سرحان

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