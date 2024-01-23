الثلاثاء 23 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عماد رشاد يكشف تفاصيل اللقاء الأول مع المخرج محمد فاضل بالتلفزيون

عماد رشاد
عماد رشاد

كشف الفنان عماد رشاد، تفاصيل اللقاء الأول الذي جمعه مع المخرج محمد فاضل، مؤكدًا أنه بعد تخرجه من المعهد كان يقوم بوضع شهادته في مبنى التلفزيون حتى يتم منحه مبلغ 12 جنيها عند مشاركته بأي عمل.

وأضاف، خلال لقائه في برنامج "السفيرة عزيزة"، والمذاع عبر فضائية dmc، أنه ذهب للتلفزيون وعند مروره من أمام غرف المخرجين وجد المخرج محمد فاضل، بالصدفة ينادي عليه وسأله ماذا تفعل هنا فأخبره وعرض عليه المشاركة في  أول عمل فني معه وهو "البيانو".

وأكد أنه شارك في عدد من الأعمال الفنية مع المخرج محمد فاضل وكانت علامة له في الفيديو، مشيرًا إلى أنه كان يتقاضى عن السهرة 16 جنيهًا، لأنها كانت أطول في الوقت.

زواجه في سن صغير

وكشف أنه تزوج من زميلته بالمعهد وهما في السنة الثانية وكان وقتها بعمر 20 عامًا وكان يعيش في منزل والده، مشيرًا إلى أن أول شيء اشتراه لمنزل الزوجية كان ابجورتين ذات حجم كبير وما زال يحتفظ بواحدة منهما حتى الآن.

عماد رشاد اللقاء الأول المخرج محمد فاضل التلفزيون الأعمال الفنية

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