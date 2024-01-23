حماة الوطن بالخارج: محطة الضبعة النووية تشعرنا بالفخر والعزة

قال المهندس علاء زياد، مساعد أمين عام حزب حماة الوطن لشئون المصريين بالخارج، إن المصريين بالخارج يترقبون هذا الحدث العظيم الذين يعلن عن بدء مرحلة جديدة كبرى في مشروع الضبعة النووي السلمي، ببدء تنفيذ الصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الرابعة بمشروع الضبعة النووي الرابعة، والتي تأذن ببدء مرحلة الإنشاءات الكبرى لجميع الوحدات النووية بالمشروع.

و أكد علاء زياد أن مشروع محطة الضبعة النووية هو نتاج ثمار العلاقات القوية التي أسس لها الرئيس عبدالفتاح السيسي مع مختلف دول العالم وعدم انتهاج سياسة التعامل مع القطب الواحد.

وأوضح أن المصريين بالخارج يحتفلون بهذا الحدث العظيم الذي يضع مصر في مصاف الدول الموجودة بهذا النشاط خاصة البرنامج النووى السلمى المصري لإنتاج الطاقة الكهربائية الآمنة والرخيصة وطويلة الأجل ويقلل الاعتماد على الوقود الأحفورى واسعاره المتزايدة بشكل كبير.

وأشاد علاء زياد بتصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول أن محطة الضبعة النووية، تمثل تتويجًا للتعاون بين مصر وروسيا وهذا يعكس مدى اهتمام روسيا بالعلاقات المصرية القوية المبنية على التعاون المشترك بين البلدين.