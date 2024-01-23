الثلاثاء 23 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الدفاع يلتقى منسق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمجلس الأمن القومى الأمريكى

وزير الدفاع يلتقي
وزير الدفاع يلتقي بريت ماكجيرك منسق الشرق الأوسط

التقى الفريق أول محمـد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، بريت ماكجيرك، منسق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمجلس الأمن القومى الأمريكى والوفد المرافق له الذى يزور مصر حاليًا.

تناول اللقاء مناقشة الأوضاع فى ظل الأزمة الراهنة بقطاع غزة وانعكاس ذلك على الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، كذلك أهمية تضافر الجهود لتهدئة الأوضاع والحفاظ على أرواح المدنيين، والدور المصرى الفاعل فى استمرار تدفق المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطينى الشقيق.

حضر اللقاء عددُ من قادة القوات المسلحة.

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