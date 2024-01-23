الثلاثاء 23 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"فانتازيا".. "ابدأ" تعزز دعم وتوطين الصناعة المصرية بافتتاح أكبر مصنع للمراتب والمفروشات بالدقهلية

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افتتحت اليوم مبادرة "ابدأ" الوطنية لتطوير الصناعة المصرية، أكبر مصنع للمراتب والمفروشات بمحافظة الدقهلية، وذلك في إطار جهود المبادرة لدعم وتطوير الصناعة المصرية من خلال زيادة الاستثمارات الصناعية وتوطين الصناعات الحديثة للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات.

ويُعد مصنع "فانتازيا" للمراتب والمفروشات، أكبر مصنع بالمنطقة الصناعية للمراتب والمفروشات بمدينة جمصة بالقرب من مدينة المنصورة الجديدة، وتبلغ طاقته الإنتاجية 35 طنًا يوميًا من المراتب بمعدل 1000 طن شهريًا، ويقع على مساحة 10,000 متر مربع.

وقد تم دعم المصنع من خلال المساعدة في تخصيص قطعة أرض بغرض التوسع وإقامة المصنع الجديد على مساحة 15,516 مترًا مربعًا، وذلك لتغطية الطلب المتزايد على منتجات المصنع، وذلك في إطار عمل محور "دعم الصناعة" - أحد محاور مبادرة "ابدأ" الأساسية لدعم أصحاب المصانع لتذليل مختلف العقبات والتحديات التي تواجههم مثل تسهيل الإجراءات وتقنين الأوضاع، لمعاودة الإنتاج في حالة المصانع المتعثرة أو التوسع في حالة المستثمرين، وذلك بالتعاون والتنسيق مع رئاسة مجلس الوزراء، وهيئة التنمية الصناعية، وكافة الجهات المختصة والمعنية.

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