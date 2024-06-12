نائب محافظ البحيرة: فتح المجازر الحكومية لذبح الأضاحي بالمجان فى عيد الأضحى

ترأست الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، اليوم الأربعاء، اجتماع المجلس التنفيذى لمحافظة البحيرة، بحضور اللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام للمحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية ومسئولي شركات المرافق العامة والمشروعات الإنتاجية والمرور والحماية المدنية، وذلك بمجمع دمنهور الثقافى.

فتح المجازر الحكومية بنطاق المحافظة لذبح أضاحي العيد بالمجان

حيث أكدت الدكتورة نهال بلبع، على ضرورة التيسير على المواطنين في إجراءات التصالح وفقًا لأحكام القانون رقم" 187"لسنة 2023 وعدم السماح بأي تجاوزات أو مخالفات أخرى، وتم التوجيه بفتح المجازر الحكومية بنطاق المحافظة لذبح أضاحي المواطنين طوال أيام عيد الأضحى المبارك بالمجان مع تكليف الطب البيطرى بالكشف على الأضاحي.

وشددت نائب محافظ البحيرة، على منع الذبح بالشوارع للتأكد من سلامة وجودة اللحوم حفاظًا على البيئة مؤكدًا على رفع درجة الاستعداد وتجهيز كافة المجازر مع منع إقامة أي شوادر لعرض الذبائح الحية بالطرق العامة سواء للمواطنين أو محلات الجزارة لعدم إعاقة حركة المرور، مؤكدة على تكثيف الحملات على الشوارع والأسواق ومحال الجزارة للتأكد من الالتزام بكافة القرارات وسلامة المعروض واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع تشديد الرقابة على كافة الحدائق والملاهي العامة والخاصة، والتأكد من صيانة ألعاب الأطفال وصلاحيتهاللحفاظ على أرواحهم مع إتخاذ الإجراءات القانونية حال مخالفة ذلك، تواجد رؤساء وعناصر أجهزة النظافـة فـي مـواقعهم وإستمرار أعمال النظافـة بالميادين والشوارع والرفع الفوري لأية تجمعات للمخلفات والقمامة ووضع صناديق القمامة بأماكن واضحة حفاظا على البيئة.

كما تم تحديد رسوم الخدمات المتكاملة للمخلفات البلدية ورفع كفاءة الأبنية التعليمية وضبط منظومة العمران وحل المشكلات المرتبطة بها خصوصًا ملف التصالح، الالتزام التام بتنفيذ احكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.

عرض إدارة التخطيط والمتابعة لموقف الخطة الاستثمارية

كما تم إستعراض بعض التقارير الخاصة بإدارات المحافظة للوقوف على الموقف الحالى بها ومنها عرض إدارة التخطيط والمتابعة لموقف الخطة الاستثمارية، وعرض إدارة أملاك الدولة لموقف (التعديات/ التقنين) وعرض إدارة التخطيط العمراني لموقف التصالح، وعرض المركز التكنولوجي للكم التراكمي، وكذا تقرير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، تم استعراض ومناقشة عدد من موضوعات وطلبات المجلس.

وأكد السكرتير العام، على رفع درجة الاستعداد القصوى للاستقبال عيد الأضحى المبارك وتكثيف الحملات الرقابيه على الاسواق والمتابعة المستمرة لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء وسير العمل ونسب الإنجاز بجميع مراكز المحافظة وتقييم معدلات الأداء في هذا الشأن مع تذليل المعوقات للإنتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.

وعلى هامش اجتماع المجلس التنفيذي وفى ضوء خطة المحافظة لتشجيع العناصر المتميزة، قامت نائب محافظ البحيرة بتكريم المدن والقرى الفائزة بالجوائز الداخلية بالمحليات بمحافظة البحيرة فئة المراكز والمدن ضمن جائزة مصر للتميز الحكومي وهي على الترتيب بالنسبة للمدن "مدينة المحمودية - مدينة شبراخيت - مدينة دمنهور - مدينة وادي النطرون - مدينة بدر" وبالنسبة للقرى"قرية الابعادية / دمنهور - قرية فليشان / ايتاى البارود - قرية الوفائية /الدلنجات - قرية سيدي عقبة / المحمودية - قرية النجاح / بدر".