بـ469 مليون دولار.. 14% ارتفاعًا فى قيمة التبادل التجارى بين القاهرة وموسكو

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين القاهرة وموسكو، لتصل إلى 5.1 مليار دولار خلال الـ11 أشهر الأولى من 2023، مقابل 4.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 14%.

ارتفاع الصادرات المصرية

وقال جهاز الإحصاء إن قيمة الصادرات المصريّة إلى روسيا سجلت 469 مليون دولار خلال الـ11 أشهر الأولى من 2023، مقابل 543 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2022 بنسبة انخفاض قدرها 13.7%، وبلغت قيمة الواردات المصرية من روسيا 4.6 مليار دولار خلال الـ11 أشهر الأولى من 2023، مقابل 3.9 مليار دولار خــلال نفس الفترة من 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 17.5%.

أهم مجموعات سلعية صدّرتها مصر إلى روسيا خلال الـ11 أشهر الأولى من 2023:

1- خضر وفواكه بقيمة 380.3 مليون دولار.

2- لدائن بقيمة 20.3 مليون دولار.

3- حبوب وثمار زيتية بقيمة 10.3 مليون دولار.

4- آلات وأجهزة كهربائية بقيمة 8.4 مليون دولار.

5- ألبان بقيمة 7.4 مليون دولار.

أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من روسيا خلال الـ11 أشهر الأولى من 2023:

1- حبوب بقيمة 2.5 مليار دولار.

2- شحوم وزيوت نباتية بقيمة 475.2 مليون دولار.

3- حديد وصلب بقيمة 555 مليون دولار.

4- وقود وزيوت معدنية بقيمة 350.2 مليون دولار.

5- خشب ومصنوعاته بقيمة 276.7 مليون دولار.

الاستثمارات الروسية فى مصر

وسجلت قيمة الاستثمارات الروسية في مصر 141.2 مليون دولار خلال العام المالي 2022/2023، مقابل 64.9 مليون دولار خلال عام 2021/ 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 117.6%.

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بروسيا 16.4 مليون دولار خلال العام المالي 2021 /2022، مقابل 12.4 مليــون دولار خلال العام المالي 2020/2021 بنسبة ارتفاع قدرها 32.3%، بينما بلغت قيمة تحويلات الروس العاملين في مصر 23.7 مليون دولار خلال العام المالي 2021 /2022، مقابل 29.5 مليون دولار خلال العام المالي 2020/2021 بنسبة انخفاض قدرها 19.6%.

وسجـل عدد سكان مصـر 105.9 مليـــون نسمـــة 2023، بينمـــا سجــــل عــدد سكان روسيا 144.7 مليون نسمة عام 2023 وبلـــغ عـدد المريين المتواجديـن بدولة روسيا طبقــًا لتقـديـرات البعثة 40 ألف مصري حتى نهاية عام 2022.