الثلاثاء 23 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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حوادث

فتاة وعشيقها.. تحقيقات موسعة فى العثور على جثتين متحللتين بصحراء 15 مايو

العثور على جثتين
العثور على جثتين

تباشر نيابة حوادث حلوان الكلية، التحقيق في واقعة العثور على جثتين متحللتين في الجبل بمنطقة ١٥ مايو.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا من أحد الأشخاص مفاده تغيب شاب من أقاربه منذ فترة، وأنه كان مرتبطًا بعلاقة غير شرعية بإحدى الفتيات المقيمات بمنطقة المعصرة.

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وتبين أن أهل الفتاة وراء الواقعة، كما تبين أن أسرتها استدرجت الشاب وقتلوهما سويًا بمنطقة الجبل حتى عثرت عليهما الأجهزة الأمنية متحللين.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.

جثتين متحللتين فتاة وعشيقها نيابة حوادث حلوان الكلية حلوان الجبل

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