انتداب الطب الشرعي لبيان سبب وفاة طفلين في حريق عقار بعين شمس

طلبت نيابة شرق القاهرة انتداب الطب الشرعي لبيان سبب وفاة طفلين لقيا مصرعهما في حريق نشب داخل غرفة حارس عقار بشارع العشرين فى عين شمس، وبيان عما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغا مفاده نشوب حريق بعقار في شارع العشرين بدائرة قسم شرطة عين شمس، وسقوط وفيات، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ.

وتبين نشوب الحريق بغرفة حارس العقار، مما أسفر عن احتراق محتويات الغرفة بالكامل ووفاة طفلين 4 سنوات، عامين - نجلي حارس العقار، خلال غياب والدهما عن المنزل نظرًا لعمله كسائق توك توك بالفترة الصباحية وغياب زوجته بالسوق لشراء حاجيات المنزل.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.