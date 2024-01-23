الثلاثاء 23 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

انتداب الطب الشرعي لبيان سبب وفاة طفلين في حريق عقار بعين شمس

جريدة الدستور

طلبت نيابة شرق القاهرة انتداب الطب الشرعي لبيان سبب وفاة طفلين لقيا مصرعهما في حريق نشب داخل غرفة حارس عقار بشارع العشرين فى عين شمس، وبيان عما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

 

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغا مفاده نشوب حريق بعقار في شارع العشرين بدائرة قسم شرطة عين شمس، وسقوط وفيات، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ.

 

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السيطرة على حريق فى شقة سكنية بالتجمع

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إخماد حريق شقة داخل كمبوند فى التجمع الأول

وتبين نشوب الحريق بغرفة حارس العقار، مما أسفر عن احتراق محتويات الغرفة بالكامل ووفاة طفلين 4 سنوات، عامين - نجلي حارس العقار، خلال غياب والدهما عن المنزل نظرًا لعمله كسائق توك توك بالفترة الصباحية وغياب زوجته بالسوق لشراء حاجيات المنزل.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

الطب الشرعي حارس عقار وفاة طفلين عين شمس نيابة شرق القاهرة

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