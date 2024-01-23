الثلاثاء 23 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الجيزة ترفع إشغالات المحال و تزيل تعديات المقاهى على الطريق بالمنشية الجديدة وكعابيش

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة،مسئولى حي الهرم بسرعة الإستجابة لعدد من الشكاوي الواردة من المواطنين عبر الصفحة الرسمية للمحافظة الخاصه بوجود إشغالات وتعديات لمحال ومقاهي علي الطربق العام بعدد من الشوارع.
 

وشن حي الهرم وشرطة المرافق حملة مكبرة إستجابه للشكاوي الواردة والتي شملت شكوي قاطني شوارع خالد بن الوليد متفرع من الوفاء والأمل ومنطقة مسجد المدينة أمام مدرسة الأصدقاء بشارع المنشية الجديدة بفيصل والذي يتضررون من تعدى المقاهي علي الطريق العام، وتم رفع كافة الإشغالات من كراسي وترابيزات وحواجز وفتح الطريق بالكامل أمام حركة سير المواطنين والمركبات مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
 

واستجابة المحافظة  لشكوي تلقتها الصفحة الرسمية من قاطني شارع أبو بكر الصديق متفرع من كعابيش لقيام شركة مياه الشرب بمد خط مواسير ولم يتم رفع مخلفات الحفر ناتج الأعمال وإعادة الشيء لاصله وتم علي الفور رفع مخلفات الحفر وتمهيد ورفع كفاءة الشارع محل الشكوي وإتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

 

وكان ترأس اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اجتماع المجلس الإقليمي للسكان للوقوف علي نسب ننفيذ خطط العمل المقررة تماشيًا مع جهود الدولة نحو تحسين الخصائص السكانية كمًا ونوعًا والعمل على تفعيل الإستراتيجية القومية للسكان وتحقيق الهدف القومي للحد من النمو السكاني المرتفع لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030م.
 

وأكد المحافظ على أهمية التعاون وتضافر جهود المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني لحل قضايا السكان وتمكين الأجهزة المعنية من تنفيذ الخطط والمساعدة على إنجاز المهام وتحقيق الأهداف المقررة للحد من الزيادة السكانية طبقًا لخطة الدولة وتنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية بتنفيذ إستراتيجية مصر 2030 وتحقيق التنمية المستدامة والتى تمكنت من خفض معدلات المواليد بنطاق المحافظة بنسبة 4،7 % عام 2023م بالمقارنة مع عام 2022م.
 

 

 

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