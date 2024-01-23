شكوى طلاب الصف الأول الثانوي بالجيزة من صعوبة امتحان الكيمياء

اشتكى عدد من طلاب الصف الأول الثانوي من صعوبة امتحان مادة الكيمياء لطلاب الصف الاول الثانوي فى إدارة بولاق الدكرور بالجيزة، وقال الطلاب فى شكوى إن الامتحان كان يحتوى على أجزاء من خارج المنهج بالإضافة إلى صعوبة بعض الأجزاء والمعادلات، مطالبين مراعاة ذلك فى التصحيح، وقد أعلنت مصادر بتعليم الجيزة أنه يتم التحقيق فى الموضوع.

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وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بتصحيح امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثانى الثانوى العام يوميًا أولًا بأول على أن يتم إعلان النتائج فى المدارس بعد انتهاء الامتحانات وأعمال التصحيح ورصد الدرجات بشكل نهائى، مشددة على مراعاة الدقة والموضوعية فى أعمال التصحيح ورصد الدرجات لحصول كل طالب على حقه.

وينتهى الفصل الدراسي الأول من العام الدراسى الحالى لطلاب المدارس 24 يناير 2024، حيث تنتهى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى من تقييم جميع الطلاب فى صفوف النقل والشهادة الإعدادية ويحصل الطلاب بعدها على إجازة نصف العام والتى تستمر لمدة أسبوعين حتى 9 فبراير المقبل ثم يعود الطلاب للدراسة بالفصل الدراسي الثاني يوم السبت 10 فبراير 2024 إلى الخميس 6 يونيو 2024.

ووفقًا لجدول الامتحانات، ينهى طلاب الصف الأول الثانوي بمحافظة الجيزة امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024 يوم الأربعاء 24 يناير، حيث يؤدي الطلاب امتحاناتهم الأخيرة في الفيزياء، واللغة الأجنبية الثانية.

وأكد أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة على مديري الإدارات التعليمية بالتواجد ميدانيًا باللجان يوميًا لمتابعة كافة أعمال الامتحانات وتذليل كافة المعوقات والصعوبات.

وشدد “سلومة” على تقليل أعداد الطلاب باللجان الفرعية، والحفاظِ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداءِ الامتحان وعدم السماح نهائيًا بدخول أو استخدام الهاتف المحمول داخل اللجان نهائيًا ولو كان مغلقا.