الثلاثاء 23 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

شكوى طلاب الصف الأول الثانوي بالجيزة من صعوبة امتحان الكيمياء

امتحانات
امتحانات

 

 

اشتكى عدد من طلاب الصف الأول الثانوي من صعوبة امتحان مادة الكيمياء لطلاب الصف الاول الثانوي فى إدارة بولاق الدكرور بالجيزة، وقال الطلاب فى شكوى إن الامتحان كان يحتوى على أجزاء من خارج المنهج بالإضافة إلى صعوبة بعض الأجزاء والمعادلات، مطالبين مراعاة ذلك فى التصحيح، وقد أعلنت مصادر بتعليم الجيزة أنه يتم التحقيق فى الموضوع. 

أقرا أيضًا

txt

وزارة التجارة تنفي إلغاء رسوم الإغراق على واردات حديد التسليح

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بتصحيح امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثانى الثانوى العام يوميًا أولًا بأول على أن يتم إعلان النتائج فى المدارس بعد انتهاء الامتحانات وأعمال التصحيح ورصد الدرجات بشكل نهائى، مشددة على مراعاة الدقة والموضوعية فى أعمال التصحيح ورصد الدرجات لحصول كل طالب على حقه.

 

وينتهى الفصل الدراسي الأول من العام الدراسى الحالى لطلاب المدارس 24 يناير 2024، حيث تنتهى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى من تقييم جميع الطلاب فى صفوف النقل والشهادة الإعدادية ويحصل الطلاب بعدها على إجازة نصف العام والتى تستمر لمدة أسبوعين حتى 9 فبراير المقبل ثم يعود الطلاب للدراسة بالفصل الدراسي الثاني يوم السبت 10 فبراير 2024 إلى الخميس 6 يونيو 2024.

 

ووفقًا لجدول الامتحانات، ينهى طلاب الصف الأول الثانوي بمحافظة الجيزة امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024 يوم الأربعاء 24 يناير، حيث يؤدي الطلاب امتحاناتهم الأخيرة في الفيزياء، واللغة الأجنبية الثانية.

وأكد أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة على مديري الإدارات التعليمية بالتواجد ميدانيًا باللجان يوميًا لمتابعة كافة أعمال الامتحانات وتذليل كافة المعوقات والصعوبات.

 

وشدد  “سلومة” على تقليل أعداد الطلاب باللجان الفرعية، والحفاظِ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداءِ الامتحان وعدم السماح نهائيًا بدخول أو استخدام الهاتف المحمول داخل اللجان نهائيًا ولو كان مغلقا.

 

 

 

أشرف سلومة وكيل تعليم الجيزة الامتحانات تعليم الجيزة التربية والتعليم ,موازنة التعليم

مواد متعلقة

"إسكان الشيوخ": "جريجي" للربط الكهربائي يعكس اهتمام الرئيس بتعزيز أمن الطاقة

الأكثر قراءة

عاجل| على طريقة صلاح.. الأهلى يستقر على عودة "الشناوى" إلى القاهرة

عاجل.. ثلاثى منتخب مصر على رادار برشلونة فى بطولة أمم إفريقيا

الرئيس السيسى: إضافة الطاقة النووية تسهم فى زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة

رئيس معهد الفلك: لا خسائر مادية أو بشرية جراء زلزال إدفو

هزة أرضية بقوة 4.5 درجة تضرب الأقصر.. شعر بها السكان

نتنياهو: عشنا أمس أحد أصعب أيام الحرب فى غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

‏اسباب الصعود الحزين للمنتخب.. ولا عزاء لصلاح والشناوي!!

محمد رفعت

حرب على غزة.. وحرب على مصر!

جلال حمام

نتنياهو باع الوهم للإسرائيليين! "1"

حسين دعسة

سيناريوهات نتنياهو ماذا تنتظر الولايات المتحدة الأمريكية؟

عبدالوهاب داود

أين تشجع المنتخب هذا المساء؟!

ماجد حبته

بلينكن فى الملعب!

لواء.حمدى البطران

كراكيب

لواء. محسن الفحام

الشرطة.. وعام جديد من العطاء

صور

مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات هاينان الصينية (صور)

كامل العدد.. تفاصيل حفل الموسيقار الكبير راجح داود بالأوبرا (صور)

الدور الوطنى للبوليس المصرى.. دار الكتب تحتفل بعيد الشرطة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

بمليارات الدولارات.. مشتريات عسكرية إسرائيلية جديدة.. ماهي؟

وزير دفاع الاحتلال: إسرائيل لن توقف إطلاق النار

أقارب المحتجزين فى غزة يقتحمون البرلمان الإسرائيلى