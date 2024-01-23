الثلاثاء 23 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بلومبرج: حرب غزة وهجمات الحوثيين توقف الممر الاقتصادى الأكثر طموحًا بين الهند والخليج وأوروبا

خلال الاتفاق على
خلال الاتفاق على المشروع في قمة العشرين بنيودلهي

ذكرت وكالة "بلومبرج"، أن حرب غزة، أوقفت التقدم في ما يعرف بمشروع الممر الاقتصادي الجديد بين الهند والخليج وأوروبا (IMEC)، الذي روجت له واشنطن وحلفاؤها الرئيسيون العام الماضي والذي يتصور بناء خطوط سكك حديدية جديدة عبر شبه الجزيرة العربية.

وأضافت "بلومبرج" في تقرير لها، اليوم الثلاثاء، أنه مع تعطيل هجمات جماعة الحوثيين اليمنية للشحن البحري في البحر الأحمر وانتشار الاضطرابات في جميع أنحاء المنطقة، فإن (IMEC) في حالة تجميد فعليًا.

 

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وكان قد أعلن عن إنشاء مشروع الممر الاقتصادي الجديد بين الهند والخليج وأوروبا (IMEC)، خلال ققمة العشرين التي عقدت في نيودلهي في سبتمبر الماضي.

وذكر حينها أنه في حالة اكتمال إنشاء المشروع الذي وصف بـ"الطموح" آنذاك"، فإنه من المتوقع أن يمثل تحديًا لمبادرة "الحزام والطريق" (BRI) التي أطلقتها الصين عام 2013 بهدف بناء شبكة اقتصادية وبنى تحتية تربط آسيا بأوروبا وإفريقيا لتعزيز النفوذ العالمي للصين من شرق آسيا إلى أوروبا من خلال جعل الدول في جميع أنحاء العالم تعتمد بشكل متزايد على الصين.

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ويتضمن الممر الاقتصادي، بحسب قادة العشرين، إنشاء خطوط للسكك الحديدية، فضلًا عن ربط الموانئ البحرية وجوانب أخرى؛ حيث يتألف من ممرين منفصلين؛ إذ يربط الممر الشرقي الهند بالخليج العربي، فيما سوف يربط الممر الشمالي الخليج بأوروبا.

وتوقعت الولايات المتحدة أن يسهم الممر في تنشيط التنمية الاقتصادية من خلال تحسين الاتصال والتكامل الاقتصادي بين آسيا والخليج العربي وأوروبا.

ووقع قادة كل من الولايات المتحدة والهند والسعودية والإمارات وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والاتحاد الأوروبي على مذكرة تفاهم للعمل على تطوير الممر الاقتصادي الجديد.

وأكدت الدول الموقعة على الالتزام بـ"تحفيز التنمية الاقتصادية من خلال تعزيز الاتصال والتكامل الاقتصادي عبر القارتين من أجل نمو اقتصادي مستدام وشامل".

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