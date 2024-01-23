حقك تعرف| خطوات الانتقال بنفس رقم خطك من شركة محمول لأخرى

يتساءل كثير من المواطنين والناس عن كيفية نقل خط التليفون المحمول من شركة لأخرى بنفس الرقم، والشروط الواجب توفرها للحصول علي هذه الخدمة.

خطوات الانتقال بنفس الرقم من شركة محمول لأخرى

يرصد الدستور في هذه السطور للقراء كيفية انتقال خطك بنفس الرقم من شركة محمول لأخرى.

وفق تعليمات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات اتاح خدمة للمشترك بامكانية الانتفال بنفس الرقم من شركة محمول لاخري خلال 24 ساعة من خلال اتباع هذه الإجراءات.

الإجراءات المطلوبة لنقل خطك بنفس الرقم

يشترط ان يكون الخط مسجل باسمك

عليك بزيارة اقرب فرع للشركة التي تريد تحويل خطك عليها بنفس الرقم

قم بملاء طلب نقل الخط بنفس الرقم لهذه الشركة

تقديم صورة بطاقة الرقم القومي مع الطلب

سيقوم الفرع باعطائك شريحة جديدة بنفس الرقم بقيمة 20 جنيه شاملة جميع الضرائب والرسوم

سيتم نقل خطك الي الشركة الجديدة خلال 24 ساعة فقط يوم عمل كامل

في حالة وجود رصيد علي الشريحة القديمة سيكون من الصعب استرجاعه لانك انتقلت الي مشغل اخر

يشترط الا يكون عليك اي مديونية علي الخط المراد تحويله.

في حالة حدوث اي شكوي عليك بالاتصال بالرقم الموحد 155 الخاص بجهاز تنظيم الاتصالات لتلقي الشكوي وتسجيلها وحلها

المواعيد الشتوية بمنافذ شركات المحمول

• طوال أيام الأسبوع عدا يومي الخميس والجمعة: من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة والنصف مساءً.

• يوم الخميس: من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة العاشرة والنصف مساءً.

• يوم الجمعة: من الساعة الثانية ظهرًا وحتى الساعة العاشرة والنصف مساءً.

وتلتزم منافذ بيع مقدمي خدمات الاتصالات المتواجدة بالمراكز التجارية بالمواعيد المقررة بتلك المراكز.

عدد مشتركي الهاتف المحمول

بلغ إجمالي أعداد مشتركي الهاتف المحمول نحو 105.07 مليون مشترك بنهاية الفترة يوليو - سبتمبر 2023 مقارنة بنحو 99.07 مليون مشترك عن نفس الفترة عام 2022، ويسجل عدد مشتركي الهاتف المحمول ما نسبته نحو %89 من إجمالي مشتركي الخدمة الهاتفية في يوليو - سبتمبر 2023.