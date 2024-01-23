الكندوز البلدى بـ280 جنيهًا والبتلو بـ250.. أسعار اللحوم فى الأسواق اليوم

شهدت أسعار اللحوم البلدي في الأسواق، اليوم الثلاثاء، استقرارًا حيث سجل لحم الكندوز ما بين 280 و350 جنيهًا، بينما بلغ سعر كيلو الضأن بين 290 و300 جنيه، فيما حقق كيلو اللحم الجملي 250 و280 جنيهًا.

أسعار اللحوم اليوم

وسجلت أسعار اللحم المفروم العادى بين 300 و330 جنيهًا للكيلو، بينما سجل البتلو سعرًا بين 250 و300 جنيه فى الكيلو، فيما بلغ سعر الكبدة بين 300 و350 جنيهًا الكيلو.

أسعار اللحوم البلدي الطازجة في منافذ الوزارة

وبلغ سعر كيلو اللحوم البلدي الطازجة في منافذ الوزارة 225 جنيهًا، وبلغت أسعار اللحوم المجمدة من 170 الى 190 جنيهًا، ووصلت أسعار اللحم الضأن 135 جنيهًا، وبلغ سعر الكبدة 135 جنيهًا، أما اللحم المفروم فيبلغ سعره 150 جنيهًا.

وسجلت أسعار اللحوم السودانية الطازجة 195 جنيهًا للكيلو، فيما سجلت أسعار اللحوم السودانية المجمدة 160 جنيهًا للكيلو، وسعر كيلو الضأن المبرد 250 جنيهًا، وسعر كيلو اللحوم البلدي الطازجة 280 جنيهًا، وسعر كيلو اللحم الضأن الطازج 270 جنيهًا.

خطة لزيادة إنتاج الثروة الحيوانية والداجنة

كان الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، قد أكد أن القطاع ينفذ خطة لزيادة إنتاج الثروة الحيوانية والداجنة وزيادة إنتاج اللحوم الحمراء والبيضاء وزيادة إنتاج الألبان وبيض المائدة من خلال عمليات التربية والتسمين وتوفير الأعلاف لصغار المربين التي تصل تكلفة 80% من الإنتاج.

وتيسير تراخيص تشغيل المزارع وتوفير قواعد الأمن والأمان الحيوي ورفع كفاءة المزارع والتحسين الوراثي من خلال استيراد حيوانات عالية الإنتاجية واستيراد عجلات متخصصة لإنتاج اللبن واستيراد حيوانات ثنائية الغرض عالية الإنتاجية لصغار المربين الذين يملكون 80% من الثروة الحيوانية.

وقال "سليمان" في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن الدولة تركز على توفير الأعلاف التي تمثل 80% من تكلفة الإنتاج ونجاح عملية الإنتاج الحيواني والداجني، حيث تقوم الوزارة بتوفير الذرة والصويا وإبرام الزراعات التعاقدية مع المزارعين لمحصولي الذرة وفول الصويا.