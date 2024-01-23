اللجنة التيسيرية لتطوير القاهرة التاريخية تعقد اجتماعا بحضور المحافظ ومدير التنمية الحضارية

عقدت اللجنة التيسيرية لتطوير القاهرة التاريخية برئاسة اللواء خالد عبد العال محافظ الإقليم، وحضور خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق التنمية الحضارية، اجتماعًا لمتابعة الإجراءات التى تتخذها الدولة لتطوير القاهرة التاريخية وإبراز الوجه الجمالى لها تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بسرعة إعادة إحياء وتطوير القاهرة التاريخية للحفاظ عليها واستعادة دورها الحيوي في التعبير عن الطابع المعمارى والعمراني لهذه المنطقة .





اللجنة تستعرض نسب تنفيذ المشروع

وأستعرضت اللجنة نسب تنفيذ المشروع والآليات اللازمة لسرعة الانتهاء منه ووسائل استكمال أعمال شبكات المرافق مع العمل على أن يتم ترميم المباني الأثرية بالتوازي مع مشروعات إعادة إحياء القاهرة التاريخية.



وأكد اللواء خالد عبدالعال أن أعمال التطوير تجرى فى إطار المعايير الدولية للمناطق المعلنة كممتلك تراث عالمى لليونسكو ويتم التنفيذ على الطبيعة مع الحفاظ على النسيج العمرانى للمنطقة الذى يعبر عن الحقبة التاريخية التى نشأ بها، ويعكس نمط وأساليب الحياة بهذه الفترة من التاريخ.



وأشار المحافظ إلى أن العمل بالمنطقة يسير بصورة جيدة طبقًا للجدول الموضوع لأعمال التطوير، مشيرًا إلى أن الرؤية العامة للمشروع تقوم على حفظ وتحسين النشاط الاجتماعى والاقتصادى للنسيج العمراني، وتكوين مقصد سياحي جديد للقاهرة يعيد للعاصمة بريقها ومكانتها.



يشارك فى أعمال التطوير فريق استشاري متخصص في تاريخ المنطقة يتولى مهمة ترميم المباني والاستغلال الأمثل للفراغات حيث سيتم نقل الأنشطة التي لا تتناسب مع طبيعة المنطقة إلى المشروع الذى تقيمه الدولة لإنشاء عدد من الورش بمنطقة شمال الحرفيين بمنشأة ناصر.



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