عابد: مشاركة السيسي وبوتين في صب خرسانة مشروع الضبعة يوثق التعاون

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظير الروسي فلاديمير بوتين، في عملية الصبة الخرسانية الأولى التى ستستخدم كأساس للوحدة النووية الرابعة من محطة الضبعة للطاقة النووية، تأتي استكمالا للتعاون الوثيق بين مصر وروسيا فى عدة مجالات.

وأوضح النائب علاء عابد، في تصريحات صحفية له اليوم، أن هذه المرحلة من الصبة الخرسانية تعتبر بداية مرحلة الإنشاءات الكبري لكل الوحدات النووية فى المشروع لدخوله مرحلة التشغيل.

أيقونة يلتف حولها المصريون مثل السد العالي

وأكد رئيس نقل النواب، أن مشروع الضبعة النووية يعد الأيقونة التي يلتف حولها المصريون مثل السد العالي، واللبنة الأولى التي تستقر عليها الطاقة الكهربائية في مصر لعشرات السنين القادمة، مؤكدا أن الطاقة النووية هى طاقة المستقبل.

وأشار إلى أن صب الخرسانة الرابعة دليل ان مصر شقت بالفعل طريقها نحو المفاعلات النووية السلمية، والفضل في ذلك يعود للرئيس السيسي صاحب الرؤية في مشروع الضبعة والإصرار على تنفيذه.

وتابع أن مشروع الضبعة النووية يؤمن حاجات مصر، علاوة على أنه سيكون على أعلى درجات الأمان وبأحدث تكنولوجيا مستخدمة في المفاعلات النووية في العالم.

يشار إلى أن يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، فى مراسم عملية الصبة الخرسانية الأولى التى ستستخدم كأساس للوحدة النووية الرابعة من محطة الضبعة للطاقة النووية، اليوم ٢٣ يناير الجاري، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بـ"ديميتريس كوبيلوزوس" رئيس مجلس إدارة مجموعة "كوبيلوزوس" اليونانية للبنية التحتية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وعدد من كبار مسئولي الشركة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن السيد الرئيس اطلع خلال الاجتماع على تطورات مشروع "جريجي - GREGY" للربط الكهربائي مع أوروبا، خاصةً مع نجاح جهود إدراج المشروع في القائمة الأولى للمشروعات ذات الفائدة المشتركة بالاتحاد الأوروبي، بما يتيح المجال لبدء المرحلة المقبلة من تنفيذ المشروع، والخاصة بإعداد الدراسات الفنية والبيئية النهائية، وكذا الدراسة الخاصة بتحديد مسار كابلات الربط البحرية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس اطلع أيضًا على خطط المجموعة لإنتاج الطاقة المتجددة في مصر، وفي هذا الصدد استمع سيادته إلى عرض لجهود تعزيز العمل المشترك بين مصر والمجموعة لتنفيذ مشروع إنتاج 9.5 جيجاوات من طاقة الرياح والطاقة الكهروضوئية، بما سيمثل دعمًا حقيقيًا للاقتصاد المصري ويسهم في تعزيز جهود الانتقال للطاقة النظيفة في مصر وأوروبا.

وقد وجه الرئيس باستمرار وتسريع جهود التعاون بين الجانبين للانتهاء من المشروعات المطروحة في أقرب وقت ممكن، وتيسير كافة الإجراءات وتذليل العقبات التي يمكن أن تواجه المشروعات، مؤكدًا حرص مصر على القيام بدور رئيسي في عمليات التحول الدولي للطاقة النظيفة بما يعود بالفائدة على مصر على المستويين الاقتصادي والبيئي، ومشيدًا في هذا الصدد بالتعاون المشترك بين مصر واليونان في كافة المجالات، والذي يعكس العلاقة القوية بين البلدين.