الزراعة: توجيهات باستيراد سلالات من حيوانات التسمين والتربية للتهجين بسلالات محلية

قال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة في وزارة الزراعة، إن هناك توجيهات من الدولة بضرورة استيراد سلالات حيوانية من الخارج، وذلك من خلال الخلط والتهجين مع السلالات المحلية المتناسبة مع الظروف البيئية والقادرة على التكيف مع الظروف المصرية.

وأشار إلى أن الماشية البلدية قد اختفت من الأسواق نتيجة الإقبال على السلالات المحسنة، حيث ارتفعت نسبة التسمين من 600 جرام في اليوم إلى كيلو و250 جرام، وزاد إنتاج الألبان من 7 كيلو جرام إلى 15 و20 كيلو جرام يوميًا للبقرة الخليط.

الاكتفاء الذاتي

وأضاف "سليمان" لـ"الدستور": “حققنا الاكتفاء الذاتي من الدواجن وتصدير ما يزيد عن احتياجاتنا من الخارج من خلال زيادة الاستثمارات في مزارع الظهير الصحراوي، وأصبحت مصر قادرة على تصدير ما يزيد عن احتياجاتها والتصدير لجميع دول العالم، كما أصبحت متميزة في الإنتاج الداجني وتحقيق معدلات مرتفعة، وقامت الدولة بتوفير الدعم لصغار المربين للدواجن من خلال البنوك الخاصة والعامة بهدف توفير تمويل للمزارع لتحويلها من النظام المفتوح إلى النظام المغلق”.

وأوضح رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة أنه تم تكثيف الرقابة على تداول وصناعة الأعلاف، حيث كلف السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء باستقبال أصناف جديدة من المحاصيل العلفية تتحمل مياهًا أقل، يمكن زراعتها في الأراضي الهشة وتزيد إنتاجيتها بنسبة 125% من المحاصيل السابقة. كما تم التركيز على المخلفات من المحاصيل الحقلية والتصنيع الزراعي. وهناك تعاون مع اتحاد منتجي الدواجن حيث يتم إنتاج 1.4 مليار دجاجة سنويًا و14 مليار بيضة سنويًا.

وأكد الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن القطاع ينفذ خطة لزيادة إنتاج الثروة الحيوانية والداجنة، وزيادة إنتاج اللحوم الحمراء والبيضاء، وزيادة إنتاج الألبان وبيض المائدة من خلال عمليات التربية والتسمين، وتوفير الأعلاف لصغار المربين التي تصل تكلفتها إلى 80% من التكلفة الإجمالية للإنتاج. كما يتم تسهيل تراخيص تشغيل المزارع وتوفير قواعد الأمان والأمان الحيوي، ورفع كفاءة المزارع والتحسين الوراثي من خلال استيراد حيوانات عالية الإنتاجية، وكذلك استيراد عجول متخصصة لإنتاج اللبن، واستيراد حيوانات ثنائية الغرض عالية الإنتاجية لصغار المربين الذين يملكون 80% من الثروة الحيوانية.