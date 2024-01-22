الثلاثاء 23 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

وزير فلسطينى: هناك 50 ألف امرأة حامل فى شهرها الأخير بغزة؟

الحوامل في غزة
الحوامل في غزة

قال أحمد المجدلاني، وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني، إنه يوجد في قطاع غزة مليون ومائة ألف طفل تحت الـ16 عامًا وهم الغالبية العظمى لـسكان غزة، مؤكدًا أنه يوجد 50 ألف امرأة حامل في شهورهن الأخيرة.

وأضاف المجدلاني، خلال تصريحاته لبرنامج "من مصر"، مع الإعلامي عمرو خليل، المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية" أنه خلال 110 أيام حدثت مائة ألف ولادة والأطفال الغالبية العظمى منهم خسروا 30% من أوزانهم نتيجة سوء التغذية وعدم توافر الغذاء الكافي، إضافة لوفاة عدد من الأطفال الخدج بالحضانات.

وعن اقتراح إسرائيل بوقف إطلاق النار لشهرين مقابل الإفراج عن جميع المحتجزين، قال إن وقف القتال حتى أسبوع واحد يحدث انفراجة للوضع الإنساني في غزة، وأن الهدنة التي استمرت لمدة 6 أيام تم فيها تنسيق المساعدات وايصالها لأماكن لا يمكن الوصول إليها.

الوضع في غزة يواجه كارثة إنسانية

وتابع أنه منذ انتهاء الهدنة في نوفمبر الماضي، فإن الوضع في غزة كارثي، حيث لم يدخل القطاع سوى عدد محدود من الشاحنات لـ 500 مليون مواطن، ووصل الأمر بهم لطحن غذاء الحيوانات والأكل المخصص لتسمين الأرانب واستخدامه كغذاء لهم. 

أحمد المجدلاني سكان غزة غذاء الحيوانات استخدامه كغذاء لهم كارثة انسانية

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