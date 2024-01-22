حماس: أكثر من نصف مليون فلسطينى بشمال غزة يواجهون خطر الموت جوعًا

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها نقلًا عن حماس أن أكثر من نصف مليون مواطن فلسطيني بشمال غزة يواجهون خطر الموت جوعًا.

واشنطن ترفض فرض عقوبات على حماس

وفي سياق آخر، أظهر الموقع الرسمي لوزارة الخزانة الأمريكية، الإثنين، أن الولايات المتحدة أصدرت عقوبات جديدة تستهدف أفرادًا مرتبطين بحركة حماس، وشخصًا مرتبطًا بشركة طيران فلاي بغداد العراقية.

وأعلنت وزارة الخزانة، في وقت سابق، عن فرض عقوبات على بعض المسئولين الذين يروجون لأجندة حركة حماس في الخارج، ويساعدون في إدارة شئونها المالية، بحسب ما جاء على موقع الجارديان البريطاني.