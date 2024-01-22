مسئول فى جوال: الاتصالات والإنترنت فى غزة "مسألة فى غاية الصعوبة"

قال عبدالله الخطيب، الموظف في شركة الاتصالات الفلسطينية جوال، لشبكة CNN الإثنين، إن الاتصال بالهواتف المحمولة والإنترنت في جميع أنحاء غزة لا يزال مسألة صعبة للغاية.

وقال الخطيب، الموجود في رفح جنوب غزة: "إذا كنت محظوظًا، فقد تتمكن من النجاح في إجراء اتصال بعد 50 محاولة. يبدو الأمر كما لو كنت تتنافس مع الآخرين لالتقاط الإرسال، بينما نبذل قصارى جهدنا لإصلاح البنية التحتية التي دمرت بنسبة 80%، أصبحت عملية الصيانة صعبة للغاية، بل شبه مستحيلة، بسبب نقص المواد".

أضاف الخطيب: "محاولة إعادة خطوط النقل والإنترنت هي بمثابة محاولة إنعاش شخص يحتضر باستخدام أدوات الإسعافات الأولية فقط، دون أي أدوات أخرى".

وقال عمرو طبش، المقيم حاليًا في جنوب غزة، لشبكة CNN يوم الإثنين، إن الاتصالات تعود ولكن "بطريقة بطيئة للغاية".