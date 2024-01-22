ضياء رشوان: اتهامات إسرائيل بدخول أسلحة عبر شاحنات المساعدات لغو فارغ ومثير للسخرية

قال الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، إن أي شاحنة تدخل غزة من معبر رفح تمر أولا على معبر كرم أبو سالم التابع للسلطات الإسرائيلية التي تقوم بتفتيش كل ما يدخل إلى القطاع.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن من يتسلم المساعدات لغزة الهلال الأحمر الفلسطيني والمنظمات الإغاثية التابعة للأمم المتحدة كالأونروا ما يؤكد كذب المزاعم الإسرائيلية حول إدخال الأسلحة والذخائر عبر المساعدات، مؤكدًا أنه من غير المستبعد أن توجه إسرائيل اتهامات للمنظمات الإغاثية والتي قامت بقتل أفرادها.

وتابع، أن الجوهر الحقيقي لادعاءات إسرائيل هو تبرير استمرارها في عملية العقاب الجماعي والقتل والتجويع لأكثر من مليوني فلسطيني بغزة.

مصر تحترم التزاماتها الدولية وقادرة على الدفاع عن سيادتها

وأكد أن مصر تحترم التزاماتها الدولية وقادرة أيضا على الدفاع عن مصالحها والسيادة على أرضها وحدودها، مشيرًا إلى أن أي ادعاء بأن عمليات التهريب تتم عبر شاحنات المساعدات والبضائع لقطاع غزة من الجانب المصري لمعبر رفح هو لغو فارغ ومثير للسخرية.