الثلاثاء 23 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

كيف يؤثر التمرير العشوائى عبر وسائل التواصل الاجتماعى على صحتك العقلية

وسائل التواصل الاجتماعي
وسائل التواصل الاجتماعي

إن جاذبية وسائل التواصل الاجتماعي في هذا العصر الرقمي قوية للغاية، بحيث لا يستطيع الكثير من الناس مقاومتها، مما أدى إلى انتشار عادة التمرير العشوائي على نطاق واسع، ولكنها قد تكون خطيرة، ومن الممكن أن يكون لهذا النشاط الذي يبدو غير ضار آثار سلبية على صحتنا العقلية أكثر مما ندرك، حيث تكشف الدراسات عن عدد من التأثيرات المثيرة للقلق التي توفر نظرة ثاقبة لعواقب الاستخدام المفرط لوسائل التواصل الاجتماعي، فيما يلي بعض الطرق المعقدة التي يؤثر بها التمرير الطائش على صحتنا العقلية، ونفكر في طرق لتقليل هذه التأثيرات.

نيفين مسعد لـ"الشاهد": شبكة التواصل الاجتماعى ساهمت فى تفريغ طاقة السخرية للكثيرين

ظاهرة فومو

وتشير دراسة نشرت في مجموعة بايشيدنغ للنشر، إلى أن FOMO هي ظاهرة حقيقية مرتبطة بالإفراط في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ويمكن أن يؤدي إلى التواجد المستمر حول تجارب الآخرين المثيرة إلى القلق أو الاكتئاب أو الشعور بالنقص، من المهم أن نفهم أن معظم ما نراه عبر الإنترنت هو عبارة عن شريط مميز تم اختياره بعناية وليس تصويرًا حقيقيًا للحياة اليومية.

 

فخ المقارنة

الوقوع ضحية فخ المقارنة هو أحد مخاطر التمرير العشوائي، حيث تظهر دراسة منشورة في Atlantis Press أن مقارنة الذات مع الآخرين طوال الوقت على أساس شخصياتهم المبنية بشكل جيد على الإنترنت يمكن أن تسبب تدني احترام الذات، وزيادة السخط، والغيرة أو الاستياء. لا تنس أبدًا أن رحلة كل شخص مختلفة وأن وسائل التواصل الاجتماعي تقدم نسخة مشوهة من الواقع. 

 

الدوبامين

تستفيد مواقع التواصل الاجتماعي من نظام المكافأة في أدمغتنا لجعلها مدمنة، ويمكن أن يتطور التمرير أكثر من اللازم إلى عادة قهرية تضر بالعلاقات والإنتاجية والتركيز والنوم. إن وضع حدود وأهداف لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن يساعد في إنهاء دورة الدوبامين. ويمكن للناس استعادة السيطرة على عاداتهم الرقمية، وبالتالي رفاهيتهم العامة، من خلال وضع حدود زمنية للشاشة بشكل متعمد.

التمرير العشوائي التواصل الاجتماعي العصر الرقمي ظاهرة فومو فخ المقارنة

مواد متعلقة

اعترافات المتهمين باختراق حسابات مواقع التواصل الاجتماعي في بولاق

احذر.. وسائل التواصل الاجتماعى تؤثر على صحتك العقلية

الأكثر قراءة

عاجل.. البنتاجون: ضربة جديدة للحوثيين وانفجارات تهز صنعاء (فيديو)

مقتل وإصابة 20 ضابطًا إسرائيليًا بتفجير مبنيين وانهيار ثالث بخان يونس

الآشعة تحسم الجدل.. اشتباه فى إصابة الشناوى بالكتف

عاجل| على من استقر فيتوريا.. تشكيلة منتخب مصر أمام الرأس الأخضر في الأمم الأفريقية 2024

ترامب يفجر مفاجأة بشأن انسحاب بايدن من انتخابات الرئاسة الأمريكية

مصطفى محمد يهدى منتخب مصر التأهل بهدف قاتل فى شباك كاب فيردى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

سيناريوهات نتنياهو ماذا تنتظر الولايات المتحدة الأمريكية؟

عبدالوهاب داود

أين تشجع المنتخب هذا المساء؟!

ماجد حبته

بلينكن فى الملعب!

لواء.حمدى البطران

كراكيب

لواء. محسن الفحام

الشرطة.. وعام جديد من العطاء

جلال حمام

السلام فى الشرق الأوسط لن يأتى إلا بعد نتنياهو!

لواء.حمدى البطران

تحية للرجال فى عيدهم

محمد عبدالعزيز

القروش.. تصنع المستقبل

صور

مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات هاينان الصينية (صور)

كامل العدد.. تفاصيل حفل الموسيقار الكبير راجح داود بالأوبرا (صور)

الدور الوطنى للبوليس المصرى.. دار الكتب تحتفل بعيد الشرطة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

وزير دفاع الاحتلال: إسرائيل لن توقف إطلاق النار

أقارب المحتجزين فى غزة يقتحمون البرلمان الإسرائيلى

شهداء وجرحى فى قصف إسرائيلى استهدف مدرسة تؤوى نازحين غرب خان يونس