تجديد حبس 6 متهمين باختراق صفحات "فيس بوك"

قرر قاضي المعارضات تجديد حبس 6 متهمين باختراق الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي والاستيلاء على أموال المواطنين، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

واعترف المتهمون أمام النيابة العامة بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في إختراق صفحات مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" عن طريق التوصل للرقم السرى الخاص بتلك الصفحات والتواصل مع أهلية وأصدقاء مالكي الحسابات منتحلين شخصية المجنى عليهم وطلب مبالغ مالية وتحويلها عبر تطبيق "المحفظة الإلكترونية"، كما تبين وجود 35 عملية تحويل وإيداع مبالغ مالية من 35 رقم هاتف محمول، للمحفظة الخاصة بالرقم المحدد "المستخدم فى الواقعة المشار إليها" على فترات زمنية متفرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين على ذمة التحقيقات.