الإثنين 22 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس عاطلين كونا تشكيلاً عصابيًا لسرقة "بطاريات وجنوط" بالقاهرة

ارشيفية
ارشيفية

أمرت جهات التحقيق فى عين شمس بـ حبس عاطلين كونا تشكيلا عصابيا لسرقة "بطاريات وجنوط" السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات عن ضبط (عاطلين "لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة عين شمس حال شروعهما فى سرقة سيارة بدائرة القسم، وبحوزتهما (فرد خرطوش وطلقتين) وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" وقيامهما بارتكاب عدد 3 وقائع سرقة، وأرشدا عن السيارات المستولى عليها، وأضافا بتصريف بطاريات وجنوط السيارات لدى عميلهما (مالك محل خردة- مقيم بدائرة قسم شرطة المرج) تم ضبطه وبحوزته 2 جنط سيارة، وأيد ما سبق.

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