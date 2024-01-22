أيمن يونس: "محمد صلاح الوردة اللى بنفخر بها أمام العالم"

قال الكابتن أيمن يونس، لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، إن اللاعب محمد صلاح قيمة رياضية كبيرة ولايجب التهاون في ذلك، معبرًا: "محمد صلاح الوردة اللي بنفخر بها أمام العالم".

التشكيك في إصابة محمد صلاح

وأكد الكابتن أيمن يونس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” المذاع عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن اللاعب محمد صلاح صنع تاريخًا، وحديث صلاح يجب أن يكون محل قيمة وثقة، لذا تشكيك البعض في إصابة محمد صلاح أمر غير مقبول ولا يجب الحديث أو التشكيك في الإصابة.

أداء المنتخب المصري

وأضاف في حديثه، أن الشائعات والأحاديث الجانبية المتعلقة بمحمد صلاح خطأ كبير ولا يليق بمصر والمصريين.

وتابع: "تشكيل المنتخب المصري في المباريات السابقة ببطولة كأس الأمم الإفريقية غير موفق على الإطلاق، حيث التشكيل لم يخدم أي لاعب في المنتخب".