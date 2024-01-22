الإثنين 22 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبير اقتصادى: الاقتصاد الأمريكى سيعانى من مشكلة ارتفاع حجم الدين وعجز الميزانية

الاقتصاد الأمريكي
الاقتصاد الأمريكي

قال عبداللطيف درويش، الخبير الاقتصادي، إنه بسبب ارتفاع حجم الدين الأمريكي فإن أصحاب الودائع سيكون لديهم قلق، كما أن البنوك الصغيرة ستعاني هي الأخرى، مؤكدًا أنه سيكون هناك انخفاض في معدل الاستهلاك لدى الأفراد، وأن الاقتصاد الأمريكي سيعاني من مشكلة الديون.

وأضاف، خلال تصريحاته لبرنامج "المراقب"، مع الإعلامية دينا سالم، المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن مديوينة الولايات المتحدة هائلة وتصل إلى 33 تريليون دولار، كما تعاني من عجز يتجاوز الـ800 مليار وهي مشكلة كبيرة جدًا.

 

عمليات التسليح الأمريكي تأكل جزءًا كبيرًا من الميزانية 

وتابع درويش أنه يوجد في أمريكا ارتفاع بالأسعار ومعدلات التضخم، لأن اللعبة عالمية ولا تتحكم بها دولة واحدة، مشيرًا إلى أن عمليات التسليح الأمريكي تأكل جزءًا كبيرًا من الميزانية نتيجة التنافس مع الصين وروسيا ودعم أوكرانيا.

وأكد أنه يرى أن طريقة إدارة الأزمات على الصعيد السياسي والاقتصادي لا يمكن معالجتها، وأن التضخم والعجز في ميزانية الدولة سيستمر. 

الخبير الاقتصادي حجم الدين الأمريكي مشكلة الديون عمليات التسليح الأمريكي الميزانية معدل الاستهلاك الاقتصاد الأمريكي

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