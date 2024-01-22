رئيس بعثة الفراعنة فى كوت ديفوار يكشف آخر الاستعدادات لمواجهة الرأس الأخضر

كشف خالد الدرندلي، نائب رئيس اتحاد الكرة، رئيس بعثة المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم فى كوت ديفوار، آخر التطورات داخل بعثة الفراعنة، قبل ساعات من مواجهة الرأس الأخضر المصيرية مساء اليوم في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات دور مجموعات كأس الأمم الإفريقية.

ويلتقى منتخب مصر مع نظيره الرأس الأخضر فى العاشرة من مساء اليوم على ستاد فيليلكس هوفويت بوانيى، فى اطار الجولة الثالثة للمجموعة الثانية، بهدف تحقيق الفوز وحجز تذكرة التأهل للدور التالى من البطولة.

وأكد الدرندلي أن جميع اللاعبين لديهم إصرار كبير للفوز على الرأس الأخضر فى مباراة الليلة، لتعويض التعادل فى مباراتى موزمبيق وغانا، والتأهل مباشرة للدور الثانى بأمم إفريقيا، دون انتظار لنتائج الآخرين.

وقال الدرندلى، فى تصريحات لقناة أون تايم سبورت من كوت ديفوار: "لا نبحث عن أعذار ولكن جميع المنتخبات تعثرت، بما فيها كوت ديفوار صاحب الأرض والمفاجآت قوية جداً فى هذه النسخة، وإن شاء الله تكون مباراة كاب فيردى نقطة انطلاقة فى البطولة".

وأضاف نائب رئيس اتحاد الكرة، أن صلاح يتواجد مع اللاعبين وعقد أكثر من جلسة معهم لتحفيزهم قبل المباراة، وهناك روح عالية، موضحا أن اللاعبين الكبار مثل أحمد حجازى ومحمد الشناوى ومحمد الننى جميعهم يتحدثون بشكل إيجابى مع زملائهم والمعنويات عالية، والجميع يعلم قيمة منتخب مصر ويضع أمامه هدفا واحدا وهو إسعاد الجماهير والذهاب بعيدا فى البطولة.

أوضح الدرندلى أن منتخب مصر يمتلك جهازا طبيا على أعلى مستوى بقيادة الدكتور محمد أبوالعلا، ولم يقصر مع أى لاعب، وقام بدوره على أفضل وجه مع محمد صلاح، منذ تعرضه للإصابة فى مباراة غانا.