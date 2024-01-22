الإثنين 22 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

مهندس معماري بدرجة إنسان.. أحمد يخاطر بروحه لإنقاذ الحيوانات (فيديو)

أحمد المقدم
أحمد المقدم

لم يتردد يومًا لإنقاذ روح عاجزة عن مساعدة نفسها، مخاطرًا بروحه وحياته من أجل المساعدة، الأحبال أصدقائة في وقت التسلق متطوعًا بمعداته كونه مهندس معماري بارع في التسلق علي مسافات بعيدة لإنقاذ أرواح بريئة لم تقدر علي مساعدة نفسها لينقذها ويعيدها إلي حياتها الطبيعية.

قال أحمد المقدم، مهندس معماري "مهتم بالحيوانات وكان الموضوع بالنسبة لي إهتمام شخصي، لكن بدأ تطوعي لإنقاذ الحيوانات وتسلق الأحبال بعد استغاثة لإنقاذ قطة وفي مجال دراستي كمهندس جيد في استخدام معدات الأمان تطوعت لإنقاذها ومن وقتها أعتمدت علي عمل مبادرة لإنقاذ أي حيوان نعلق أو مهدد حياة بالخطر خاصة في أماكن صعب الوصول إليها".

أضاف أحمد: "من خلال الجروبات بعد أن أنقذت اول قطة بعدها أعلنت تطوعي الكامل لإنقاذ تلك الأرواح البريئة بدون أي مقابل مادي لوجه الله في أي مكان بمعداتي الخاصة، ولا أفكر في أي شئ غير إنقاذ تلك الحيوانات وممكن التخلي عن شغلي لمجرد أن يتصل أحد لإنقاذ أي حادثة في وقتها واتركه للوصل إلي المكان المعلق به الحيوانات".

وأما عن قطة الدقي المعلقة قال أحمد:" دي قطه في الدقي كانت واقعه من الدور التاسع لشقه في الدور الثامن والشقه فاضية وأصحابها مسافرين، ماكنتش في حل لفتح الشقه، أتصلنا بأصحبها وبلغناهم إننا تقدر ننزل من البلاكونة، إلي فوق، ولما وافقوا نزلت وطبيعتها".

وأكمل أحمد حديثة لـ"الدستور": "هذه ليست المرة الأولي التي انقذ بها الحيوانات الأليفة وبها مخاطرة كبيرة وفي البداية تعرضت لاعتراضات ولكن أخذت كورسات أمان من أجل التحفظ أثناء التصلق، ومبسوط من تلك الأعمال ولا أفكر في أي مخاطر علي روحي وكل هدفي هو الإعتماد علي إنقاذ روح عاجزة عن مساعدة نفسها".

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أحمد إنسان الحيوانات بدرجة إنسان مهندس معماري

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