منتخب الجودو يطير إلى البرتغال للمشاركة في بطولة الجائزة الكبرى

يستعد المنتخب الوطني للجودو، للمشاركة في منافسات بطولة الجائزة الكبرى، المقرر لها خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير الجاري، في البرتغال.

وتضم قائمة المنتخب الوطني في البطولة كل من،

يسري سامي – عادل حمادة | 60 كجم

محمد عبد الموجود – أحمد عبد الرحمن | 66 كجم

محمد عبد الرحمن | 81 كجم

علي حازم – عمر الرملي | 90 كجم

وتطير بعثة المنتخب الوطني إلى البرتغال يوم الأربعاء المقبل، ويرافقهم كل من الأسطورة الياباني إيزومي هيروشي المدير الفني للمنتخب ويعاونه سيد أبو ميدان مدرب المنتخب.

ويخوض المنتخب الوطني حاليا معسكرا قويا في اليابان تحت إشراف المدير الفني إيزومي هيروشي، تضمن خوض مباريات قوية مع اللاعبين اليابانيين.

وأصدر الاتحاد الدولي للجودو مؤخرا قرارا بتعيين مرزوق علي رئيس الاتحاد المصري مفوضًا للجنة التطوير، وهي واحدة من أهم اللجان التابعة للاتحاد الدولي.

ويأتي قرار الاتحاد الدولي ليضيف إنجازا جديدا للجودو المصري، ويؤكد على ثقة المؤسسات الدولية في الكوادر المصرية وقدرتها على إنجاز المهام بشكل مميز.

ومن جانبه قال مرزوق علي، أن قرار الاتحاد الدولي هو دلالة جديدة على ثقة الاتحاد الدولي في الاتحاد المصري ورئيسه، وتقديرا منه لحجم الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الأخيرة على جميع المستويات.

وأكد مرزوق، أن لجنة التطوير هي واحدة من أهم لجان الاتحاد الدولي ولها مهام كبيرة وتتعامل مع كل الاتحادات الوطنية في دول العالم المختلفة، ولها دور مؤثر في تطوير اللعبة بشكل عام.

ووضع اتحاد الجودو خطة طموحة هدفها صنع وخلق الكوادر القوية والسيطرة على المناصب الدولية والقارية، وهو ما سيلقي بظلاله على الاتحاد المصري والجودو المصري بشكل عام.

وتطير بعة منتخب الجودو إلى البرتغال للمشاركة في بطولة الجائزة الكبرى للمنافسة على لقب البطولة.