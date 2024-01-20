فرح محفوظ تتوج ببرونزية كأس العالم لسلاح سيف المبارزة بأوزبكستان

توجت فرح محفوظ ببرونزية كأس العالم لسلاح سيف المبارزة ناشئات تحت 20 سنة، والتي تستضيفها أوزبكستان في الفترة من 19 حتى 20 يناير الجاري.

وحصلت فرح على الميدالية البرونزية عقب خسارتها في دور نصف النهائي من بطلة بلغاريا بنتيجة 14-15. واستهلت فرح مشوارها في البطولة بتحقيق 5 انتصارات من أصل 6 مباريات بدور المجموعات.

يذكر أن فرح محفوظ قد شاركت في البطولة على نفقتها الخاصة بعد حصولها على موافقة اللجنة الفنية بالمشاركة.

وتأهل فرح مباشرة لدور ال 32، وحققت الفوز على بطلة كازاخستان بنتيجة 15-11، ثم فازت في دور ثمن النهائي على بطلة بلغاريا بنتيجة 15-11.

وفي دور ربع النهائي حققت فرح الفوز على بطلة روسيا بنتيجة 15-14، ثم خسرت فرح من بطلة بلغاريا في دور نصف النهائي.

ونجح مجلس إدارة الاتحاد برئاسة الكابتن عبد المنعم الحسيني في الوصول بالمنتخبات المصرية للعالمية ويسابق المجلس الزمن لتاهيل أكبر عدد من اللاعبين لدورة الألعاب الأوليمبية المقبلة بباريس.

من جانب آخر قامت لجنة المدربين بالاتحاد المصري للسلاح برئاسة الدكتور مدحت عاصم، مؤخرًا بتنظيم اختبارات الشارة الصفراء والحمراء للاعبين تحت 11 و13 سنة.

وجاءت هذه الاختبارات من أجل الارتقاء بالمهارات الأساسية والجوانب المهارية للناشئين، وتنمية الجوانب المعرفية الخاصة بمتطلبات رياضة المبارزة، وذلك لإعداد جيل متميز مهاريًا ومعرفيًا.

وقد اشتملت اختبارات الشارة الصفراء على المهارات الأساسية المتعلقة بمقاييس الأسلحة والملاعب ومهمات اللاعب والقوانين الخاصة بكل سلاح.

بينما اشتملت اختبارات الشارة الحمراء على بعض المهارات الهجومية والدفاعية وإلمام اللاعبين بإشارات التحكيم، والجزاءات التحكيمية، وكيفية احتساب اللمسات.

ويعد اجتياز اختبار الشارة الصفراء والحمراء متطلبًا أساسيًا من أجل المشاركة في بطولة المرحلة السنية. وقد خضع للاختبار 45 لاعبًا ولاعبة، يمثلون أندية: "المعادي، الصيد، الشمس، بتروسبورت، والسلاح المصري".