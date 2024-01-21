الأحد 21 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"الريشة الطائرة" يدعو وزير الرياضة لحضور افتتاح بطولة مصر الدولية

وزارة الشباب والرياضة
وزارة الشباب والرياضة

وجه مجلس إدارة اتحاد الريشة الطائرة برئاسة الدكتور علي حسب الله، الدعوة إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لحضور حفل افتتاح النسخة الأولى من بطولة مصر الدولية لذوي القدرات الخاصة المقرر إقامتها على صالة رقم 3 و4 باستاد القاهرة الدولي بمدينة نصر خلال الفترة من 23 وحتى 28 يناير الجاري.

وأعلنت 25 دولة مشاركتها في البطولة الدولية وهم: "أستراليا - البرازيل - بلغاريا - كندا - الهند - إيران - إيطاليا - كوت ديفوار - نيجيريا - البرتغال - تركيا - أوغندا - الكاميرون - تايوان - كولومبيا - التشيك - فنلندا - فرنسا - ألمانيا - ليبيا - نيبال - سلوفاكيا - إسبانيا - أوكرانيا - بالإضافة إلى مصر البلد المستضيف".

وتعد البطولة من البطولات الكبرى المدرجة على أجندة الاتحاد الدولي لاسيما أنها من سلسلة البطولات المؤهلة لبارا أولمبياد باريس 2024.

ومن جانبه، وجه الدكتور علي حسب الله الشكر لمسؤولي وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي على الدعم الكبير الذي تلاقاه الاتحاد خلال الفترة الماضية حتى تخرج البطولة بالشكل الذي يعبر عن اسم وسمعة مصر الحضارية لاسيما في ظل تنظيمها للعديد من البطولات العالمية والدولية الكبرى خلال الفترة الأخيرة وهو ما يتماشى مع رؤية الدولة في الجمهورية الجديدة.

وأضاف أن الدولة المصرية تهتم بشكل كبير خلال الفترة الماضية بذوي الهمم ورعايتهم وتأهيلهم بالشكل اللائق بهدف ادماجهم داخل المجتمع ليكونوا عنصرا فعالا داخل المجتمع المصري.

ويحرص الدكتور اشرف صبحي وزيرالشباب والرياضة على دعم كافة الاتحاد الرياضية سواء الأولمبية او الغير اولمبية.

وتستعد كافة الاتحادات الرياضية خلال هذه الفترة من أجل تأهيل المنتخبات الوطنية لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة بباريس ٢٠٢٤

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