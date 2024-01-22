الإثنين 22 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

أمانة التخطيط بـ"حماة الوطن" تكرم الفريق جلال الهريدي

جانب من الحفل
جانب من الحفل

نظمت أمانة التخطيط والمتابعة المركزية بحزب حماة الوطن، برئاسة العميد حاتم عز الدين، احتفالية كبري، بحضور الفريق جلال الهريدي، رئيس الحزب، والنائب اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب، النائب الاول لرئيس الحزب، والدكتور أحمد العطيفي، الأمين العام المساعد، وأمين أمانة التنظيم بالحزب، لتكريم قيادات الحزب ومساعدي وأعضاء هيئة مكتب الأمانة، وعدد من العاملين بالحزب، لجهودهم المشرفة خلال عام حزبي مضى وذلك في المقر الرئيسي للحزب بالتجمع الخامس.

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دور حماة الوطن في الانتخابات الرئاسية 

جاءت الاحتفالية عقب نجاح الاستحقاق الدستوري، ممثلا في الانتخابات الرئاسية 2024، والذي كان للحزب، دورا بارزا منذ الإعلان عن فتح باب الترشح، وصولا إلى إعلان النتيجة بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بولاية رئاسية جديدة 2024.

حضر حفل التكريم، السيد اللواء محمد عادل، عضو اللجنة الاستشارية والتخطيط الاستراتيجي بالحزب.

ووجه الفريق جلال الهريدي، رئيس حزب حماة الوطن، الشكر لأمانة التخطيط والمتابعة المركزية، على جهودهم المشرفة في عام ٢٠٢٣.. وما بذلوه خلال الفترة السابقة لتقديم الخدمات للمواطنين في إطار دعم الحزب الغير محدود للمواطن، ضمن المبادرات الرئاسية الكبري.

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من جانبه طالب النائب اللواء أحمد العوضي، النائب الاول لرئيس الحزب، ببذل المزيد من الجهد والعمل خلال الفترة المقبلة، لأن القادم يحتاج الي جهد أكبر في الشارع وستشهد متابعة دقيقة وحازمة لكافة التوجيهات والخطط الموضوعة ومدى تنفيذها على أرض الواقع، مما يتطلب بذل المزيد من الجهد والتخطيط، لافتا إلى أن أمانة التخطيط والمتابعة بالحزب عليها دور كبير وهام لذلك يجب عليكم القيام بدور أكبر خلال المرحلة المقبلة للبناء على النجاحات التي تحققت مسبقا.

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بدوره ألقى العميد حاتم عز الدين، أمين التخطيط والمتابعة كلمة أعرب خلالها عن سعادته البالغة، لتشريف الفريق جلال الهريدي، رئيس الحزب لهذا الحفل، قائلا: ان سيادته رمز من رموز الوطنية المصرية المشرفة ليس فقط في العمل العسكري ولكن في العمل السياسي والحزبي أيضا.

كما وجه عز الدين، التحية والتقدير للواء أركان حرب أحمد العوضي، النائب الأول لرئيس الحزب، من قبل عز الدين. كما وجه الشكر للدكتور أحمد العطيفي، أمين التنظيم، على دعمه المستمر وتعاونه على كافة المستويات لعمل الأمانة وأعضائها، بهدف تحقيق أفضل نتائج لصالح الوطن والمواطن، وذلك في إطار عمل الأمانة المركزية والأمانات الفرعية بالمحافظات، وخاصة في سياق الاستحقاق الرئاسي لعام 2024. وأشار إلى أن الدكتور العطيفي يمتلك خبرة واسعة في السياسة والحزب والعمل العام، مما يجعله مؤهلاً لتقديم الأفضل والوقوف في المقدمة في العمل الحزبي.

وتضمن الحفل عرض تقرير عن أبرز الأنشطة ودور أمانة التخطيط والمتابعة المركزية خلال الفترة من 2022 إلى 2023، وقد أشادت قيادات الحزب والمشاركون في الحفل بهذا التقرير.

وشهد الحفل تسليم درع تكريم للفريق جلال الهريدي، رئيس الحزب، بالإضافة إلى تكريم اللواء أحمد العوضي، النائب الأول لرئيس الحزب، والدكتور أحمد العطيفي، أمين التنظيم، بالإضافة إلى عدد من الكوادر في الأمانة المركزية بالحزب.

وشملت مراسم التكريم تسليم شهادات تقدير لمساعدي وأعضاء الأمانة تقديرًا لجهودهم المشرفة خلال عام 2023.

الفريق جلال الهريدي حزب حماة الوطن أمانة التخطيط والمتابعة العميد حاتم عز الدين الانتخابات الرئاسية

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