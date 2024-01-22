حبس المتهمين بحيازة 2 كيلو من مخدر الأستروكس بالقاهرة الجديدة

قررت نيابة القاهرة الجديدة اليوم، حبس عاطلين أربعة أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بحيازة كمية من مخدر الأستروكس وزنت 2 كيلو بمنطقة التجمع.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم وإرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة للمعمل الكيماوي لفحصها.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطلين "لهم معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة التجمع، وبحوزتهما كمية من مخدر الأستروكس وزنت 2 كيلو جرامات و بندقية خرطوش وعدد من الطلقات النارية مبلغ مالي.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المضبوطات، بقصد ترويجها والأسلحة بقصد الدفاع عن نشاطهم والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.