الإثنين 22 يناير 2024
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الغبارى: مصر تدافع عن أمنها القومى بدعم الصومال (فيديو)

اللواء محمد الغباري
اللواء محمد الغباري

أشاد اللواء محمد الغباري، الخبير العسكري، المدير السابق لكلية الدفاع الوطني، بالدور الذي تلعبه مصر في دعم الصومال وتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين.

أكد الغباري، في حوار خاص مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامجها "في المساء مع قصواء" على CBC أن مصر ترى في الصومال شريكًا استراتيجيًا وتاريخيًا، وأنها تقدم له كل أشكال المساعدة العسكرية والأمنية لمواجهة أي تحديات أو تهديدات قد تطاله.

وقال إن الرئيس السيسي أوضح أن تدخله مع الصومال يندرج ضمن حماية الأمن القومي المصري، وأنه لا يمكن السماح بأي خطر يهدد استقرار المنطقة العربية بأكملها، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك علاقات تاريخية مع الصومال، وأنها كانت من أولى الدول التي ساهمت في بناء مؤسساته العسكرية والأمنية، وأنها أسست كلية أركان حرب لتدريب الضباط الصوماليين. 

اللواء محمد الغباري الصومال مصر الخبير العسكري كلية الدفاع الوطنى الإعلامية قصواء الخلالى في المساء مع قصواء السيسي كلية أركان حرب

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