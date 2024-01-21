الأحد 21 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"مصر وتونس على عرش الانتاج العالمي للزيتون" ندوة في بيت السناري

ندوة ببيت السناري
ندوة ببيت السناري

نظمت مكتبة الإسكندرية مساء اليوم، ندوة بعنوان "مصر وتونس على عرش الانتاج العالمي للزيتون"،من خلال بيت السناري التابع لقطاع التواصل الثقافي، وذلك بالتعاون مع السفارة التونسية بالقاهرة، والمجلس المصري للزيتون، وجامعة الدول العربية، والمركز القومي للبحوث الزراعية، ومركز بحوث الصحراء، وجمعية منتجي الزيتون بمطروح.


شارك في اللقاء الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، والسفير محمد بن يوسف؛ سفير تونس بالقاهرة، والدكتور عادل خيرت؛ رئيس المجلس المصري للزيتون وعضو اللجنة الاستشارية للمجلس الدولي، الدكتور اسماعيل عبد الجليل؛ مدير مركز بحوث الصحراء الأسبق، وأدار اللقاء أحمد السرساوي؛ الكاتب الصحفي ومدير تحرير جريدة أخبار اليوم.

وقال الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، إن الصراع الذي يشهده العالم، يجعلنا نلتفت إلى أهمية الاهتمام بإنتاج الغذاء في المنطقة العربية، موضحًا أن الزيتون كشجرة تحمل دلالات ثقافية ورمزية في حوض البحر المتوسط كما تحمل رمزية للسلام.

وبدوره، قال السفير محمد بن يوسف، سفير تونس في القاهرة، إن الزيتون شجرة مباركة وتستمد قيمتها من القرآن الكريم، كما تحظي بالتوقير في تراثنا التونسي، لما لها من مكانة اجتماعية واقتصادية. 

وأضاف أن الزيتون يقدم فرصة جيدة لتحسين العوائد المادية والاقتصادية، بعد أن فهم الجميع القيمة الغذائية لزيت الزيتون، موضحًا أن الزيتون يشكل أكثر من 40% من صادرات تونس من الحاصلات الزراعية، لافتًا إلى أن الزيتون يشكل نحو 45% من حجم الأراضي الزراعية في تونس بإجمالي 107 مليون شجرة.

وتابع السفير التونسي بالقاهرة: يعمل في مجال زراعة الزيتون في تونس نحو 70% من العاملين بالمجال الزراعي.

وأشار إلى أن تونس تحتل المركز الثاني على مستوي العالم في مجال تصدير الزيتون بعد دول الإتحاد الأوروبي، لافتًا إلى أنهم تبنوا سياسة محكمة لتعظيم دور زراعة الزيتون وتحسين جودته على مدار العشر سنوات الماضية، وأبدى السفير التونسي استعداد بلاده للتعاون مع مصر في مجال تبادل الخبرات الخاصة بزراعة الزيتون.

و قال الدكتور عادل خيرت، رئيس المجلس المصري للزيتون، إن شجرة الزيتون هي الرابط بين جميع دول حوض البحر المتوسط فكل الدول المتشاطئة على البحر يزرعون الزيتون.

وتحدث خيرت عن الفوائد الصحية لزيت الزيتون والتي تتخطي 200 مادة فعالة، لافتًا إلى أن الزيتون يساهم في رفع المناعة فضلا عن الوقاية من مرض الازهايمر. 

كما تطرق إلى تاريخ زراعة شجرة الزيتون وتنافس العالم عن الكشف عن تواجد أشجار زيتون يتخطي أعمارها 5الاف سنة.

وقال “خيرت” إن مصر منذ عام 2015. بدأت مشروع قومي لزراعة 100 مليون شجرة زيتون، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي دعم هذا الأمر وبدأ بالفعل المشروع.


وتحدث الدكتور إسماعيل عبد الجليل، مدير مركز بحوث الصحراء الأسبق، عن أهمية استمرار البحوث الزراعية التي تهدف إلى انتقاء أفضل أنواع الزيتون، لافتًا إلى أن أسعار زيت الزيتون لا تناسب عموم الناس.
وأشار إلى أن الاتاحة تأتي من زيادة الإنتاجية، مشيرا إلى أن مصر كان يجب أن تهتم بزراعة شجر الزيتون في منطقة الساحل الشمالي.

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مكتبة الاسكندرية مصر وتونس الانتاج العالمي للزيتون شجرة الزيتون بيت السناري

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