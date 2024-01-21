الأحد 21 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ضمن المنافسة على انتخابات 2024.. "هيلي" تشكك في اللياقة العقلية لـ"ترامب"

نيكي هيلي
نيكي هيلي

واصلت المرشحة الرئاسية للحزب الجمهوري نيكي هيلي، اليوم الأحد، التشكيك في اللياقة العقلية للرئيس السابق دونالد ترامب، نافية أن يكون هذا التشكيك أمرا "غير محترم".

وقالت حاكمة ولاية كارولينا الجنوبية السابقة لبرنامج "واجه الأمة" على شبكة سي بي إس: "كانت هناك أشياء متعددة تكشف عدم اللياقة العقلية لترامب"، مدرجة زلات ترامب الأخيرة بما في ذلك قوله إن الرئيس جو بايدن سيدخل البلاد في الحرب العالمية الثانية؛ وأنه خاض الانتخابات ضد الرئيس السابق باراك أوباما؛ وأن هيلي تدخلت في أمن الكابيتول في 6 يناير.

وتابعت هيلي، وهي منافسة ترامب للترشح في الانتخابات الامريكية 2024: "انظر، لا أعرف إذا كان مرتبكًا. لا أعرف ماذا حدث. ولكن يجب أن يكون ذلك كافيًا لإرسال إشارة تحذير لنا حول قواه العقلية".

كما زعمت هيلي أن بايدن "مختلف تمامًا عما كان عليه قبل عامين".

وعندما سألت عما إذا كانت قد شككت في اللياقة العقلية لترامب عندما عملت في حكومته، أجابت: "لقد اتصلت به إذا كان يرتكب خطأ ما".

وقالت: "لكن هذا مختلف. أعني أننا نرى أنه ليس على نفس المستوى العقلي الذي كان عليه في عام 2016. أعتقد أننا نشهد بعضًا من هذا التراجع".

المرشحة الرئاسية للحزب الجمهوري نيكي هيلي دونالد ترامب اللياقة العقلية حاكمة ولاية كارولينا الرئيس جو بايدن

مواد متعلقة

إعلان مفاجئ من ترامب بشأن الاحتفال بعيد ميلاد

استطلاع رأى يكشف تقدم "نيكى هيلى" بفارق 4 نقاط عن الزعيم الجمهورى "ترامب"

"نداءات القرآن للرسول".. موضوع خطبة الجمعة اليوم 15 ديسمبر 2023

مقابر حية.. سجون الاحتلال تدفن الأسرى الفلسطينيين بـ"دم بارد" (تحقيق)

بخط يده.. مذكرات سعد فخري عبدالنور محامي طه حسين

عرين الأبطال.. الرئيس يشهد حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة الأكاديمية العسكرية

جون فوس.. الكاتب الذى أصاب نوبل عبر اللغة الأم "النينورسك"

تلاعب فى قيمة ممتلكاته العقارية وثروته.. تفاصيل محاكمة ترامب اليوم

الأكثر قراءة

مصدر يكشف وعد محمد صلاح للمسئولين قبل السفر إلى ليفربول

محمد صلاح يعود إلى ليفربول لإعادة تأهيله من الإصابة

ترتيب مجموعات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد مباريات اليوم

سياسيون: زيارة رئيس الصومال لمصر هدفها حشد الدعم لمواجهة تهديدات أديس أبابا

صنّاع وتجار الذهب يكشفون لـ«الدستور»: لماذا ارتفعت الأسعار إلى مستويات قياسية؟

العالم ينقلب على «مجرم الحرب».. تصاعد المطالبات برحيل «نتنياهو».. المتطرف الأنانى يثير غضب الجميع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

التقارب المصرى الصومالى

وائل لطفي

عودة فؤاد المهندس!

محمود خليل

«كشكش الريحانى».. و«كشكش الأمير»

أحمد الصغير

العقول المصرية المهاجرة..!

د هند جاد

أمريكا.. وعام الملابس الوهمية

د.أحمد الخميسى

لغة الشعب الفنان

أميرة ملش

100 يوم صدق.. 100 يوم كذب

وائل لطفي

فى قلب الحرب

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن إصابة 405 ضابط وجنود بجروح خطرة

نادى الأسير الفلسطينى: 6170 حالة اعتقال منذ السابع من أكتوبر الماضى

صمود حماس يثير دهشة واشنطن.. تقرير سرى يكشف أسباب فشل العدوان الإسرائيلى على غزة