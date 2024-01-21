ضمن المنافسة على انتخابات 2024.. "هيلي" تشكك في اللياقة العقلية لـ"ترامب"

واصلت المرشحة الرئاسية للحزب الجمهوري نيكي هيلي، اليوم الأحد، التشكيك في اللياقة العقلية للرئيس السابق دونالد ترامب، نافية أن يكون هذا التشكيك أمرا "غير محترم".

وقالت حاكمة ولاية كارولينا الجنوبية السابقة لبرنامج "واجه الأمة" على شبكة سي بي إس: "كانت هناك أشياء متعددة تكشف عدم اللياقة العقلية لترامب"، مدرجة زلات ترامب الأخيرة بما في ذلك قوله إن الرئيس جو بايدن سيدخل البلاد في الحرب العالمية الثانية؛ وأنه خاض الانتخابات ضد الرئيس السابق باراك أوباما؛ وأن هيلي تدخلت في أمن الكابيتول في 6 يناير.

وتابعت هيلي، وهي منافسة ترامب للترشح في الانتخابات الامريكية 2024: "انظر، لا أعرف إذا كان مرتبكًا. لا أعرف ماذا حدث. ولكن يجب أن يكون ذلك كافيًا لإرسال إشارة تحذير لنا حول قواه العقلية".

كما زعمت هيلي أن بايدن "مختلف تمامًا عما كان عليه قبل عامين".

وعندما سألت عما إذا كانت قد شككت في اللياقة العقلية لترامب عندما عملت في حكومته، أجابت: "لقد اتصلت به إذا كان يرتكب خطأ ما".

وقالت: "لكن هذا مختلف. أعني أننا نرى أنه ليس على نفس المستوى العقلي الذي كان عليه في عام 2016. أعتقد أننا نشهد بعضًا من هذا التراجع".