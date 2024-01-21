الأحد 21 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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كاتب صحفى: مصر تواجه العديد من التحديات من كل الجهات

الصحفي بلال الدوي
الصحفي بلال الدوي

قال الصحفي بلال الدوي، إن مصر تواجه العديد من التحديات خلال الأشهر الأخيرة من كل الجهات وعلينا أن نواجهها جميعًا.

وأكد خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أننا نعاني اقتصاديًا وكذلك العالم كله وليس مصر فقط، لكن مصر تأثرت بما يحدث في باب المندب، ونتأثر بكلام الناس التي تهدم التراب على كل إنجازات الدولة.

 الدول الغربية نفسها أشادت بما تقوم به مصر للقضية الفلسطينية

تابع أن بعض هؤلاء الأشخاص ومن يقودهم قالوا إن مصر لم تقدم أي شيء للقضية الفلسطينية ولكن نقول لهم إن الدول الغربية نفسها أشادت بما تقوم به مصر للقضية الفلسطينية.

أوضح أن ما تعرضت له مصر في 2011 و2012 لو تعرضت له دول كبرى لهدمت، وتعد من أسوأ الأيام التي عاشتها مصر.

الكاتب الصحفي بلال الدوي مصر التحديات الجهات نواجهها باب المندب إنجازات الدولة

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